A öltségvetés 23 milliárd 103 millió 215 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel számol. Végh Ibolya aljegyző hangsúlyozta, a büdzsé 38 százalé át fordítjá mű ödési kiadásokra, 62 százalé át pedig fejlesztésre. Az önként vállalt feladatokra 438 millió forintot ölt a város.

A megyei jogú városok konferenciáján elfogadott, Védjü meg településünket, védjü meg hazánkat! című felhívást tárgyaltá először a péntek délutánra összehívott rendkívüli özgyűlésen a vásárhelyi önkormányzati épviselő . A nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a csatlakozó települések elutasítjá a Soros-tervet, nem engedélyezik a településü ön bevándorlásszervező irodá mű ödését. Az MSZP épviselője nemmel szavazott a határozatra, míg a többség megerősítette a özgyűlés 2016-ban elfogadott döntését, ami a betelepítési kvóta elutasításáról szólt. Az ülésen megválasztottá a választási bizottság három tagját és ét póttagját, valamint a 270 szavazatszámláló bizottsági tagot is.Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester is kiemelte, idén 13,7 milliárd forint jut fejlesztésekre. A öltségvetés 316 millió forint le nem ötött tartalékot is tartalmaz. Az alpolgármester az elmúlt hetekben konzultációt folytatott több szervezettel, az ott elhangzott javaslatokat is ebből az összegből finanszírozzá . A nyugdíjasok például azt javasoltá , hogy ne csak a 70 év felettieknek juttasson az önkormányzat 10 ezer forintos utalványt, hanem 62 éves kortól mindenki kapja meg. Ez 11 ezer embert érint.Lázár János miniszter, a térség országgyűlési épviselője gratulált a özgyűlésnek. Hangsúlyozta, 27 éve nem volt arra példa, hogy a öltségvetésben több pénz van, mint ötelezettség.A öltségvetést végül három ellenzéki nem mellett elfogadtá a épviselő .