Rengetegen adtak vért Fábián Imrének, az Új-Kishomoknál súlyos balesetet szenvedett labdarúgónak

- Rendkívül megható, hogy ennyien eljöttek azért, hogy vért adjanak Imrének - mondta a csütörtökön súlyos balesetet szenvedett 32 éves labdarúgó, Fábián Imre párja, Dudás ZitaHódmezővásárhelyen szombaton.A tolerancia nap keretében - amit a helyi cigány kisebbségi önkormányzat szervezett - egyébként is tartottak volna véradást, de most ez a sajnálatos baleset miatt irányította vált.A Facebookon pillanatok alatt terjedt a hír, nagyon sokan jöttek el azért, hogy vért adjanak, és hozzájáruljanak Imre gyógyulásához. Közülük sokan először adtak vért.A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ második emeletén rendezte be a helyi Vöröskereszt a bázisát, a sor a félemeletnél állt.- Onnan tudtam meg, baj történt, hogy nem érkezett haza. Előtte öt perccel beszéltünk ugyanis telefonon. Kint voltam a helyszínen, láttam, amint berakják a mentőhelikopterbe. Több olyan sérülést szenvedett, amiből egy is elég lett volna az esetleges tragédiához. De Imre nagyon erős, sportos a szervezete, nagyon küzd az életéért. Az orvosok lelkiismeretes munkát végeznek - mondta Zita.Megtudtuk: életmentő műtétek sorát hajtották végre Fábián Imrén. Már az is csodának számított, hogy megélte a másnap reggelt. Azóta már még egy reggelt megélt, és Zita azt mondta, állapotában az első két hét lesz a kritikus. Ha azt túl éli, felépülhet.- Az egész ország drukkol neki, például egykori és jelenlegi játékos társai Dombóváron, Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon. Úgy tudom, az ország több pontján is szerveztek javára véradást. Nagyon köszönök mindent, azoknak az ismeretleneknek is, akik szünet nélkül érdeklődnek az állapota felől. Erőt adhat neki, ha érzi ezt a nagy szeretet - mondta meghatottan Zita.Imre és Zita közel másfél éve alkotnak egy párt. Jövőre tervezik az esküvőjüket.A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 12 óráig tartott a véradás, de a nagy érdeklődés miatt meghosszabbíthatják egy-két órával. Aki tud, menjen el!