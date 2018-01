Részegen kötözködött egy vásárhelyi férfi, majd életveszélyesen megverte áldozatát

"A vádirat szerint a sértett 2017. május 14. napján egész nap italozott, majd betért egy helybeli vendéglátóhelyre és tovább ivott. Este 10 óra körüli időre súlyos fokú ittasság állapotába került, amikor is ebben az állapotában belekötött a szórakozóhelyen tartózkodó és szintén alkoholt fogyasztó vádlott. A konfliktus a vendéglátóhely teraszán indult minden különösebb ok és előzmény nélkül. A szóváltás során a vádlott háromszor megfejelte a sértettet, majd egy baseball ütővel, több alkalommal felsőtestén megütötte. A bántalmazás következtében a sértett a fal mellett lerogyott, ezt követően a vádlott a teraszon tartózkodókat fenyegette, majd a sértett kezébe adta a baseball ütőt, hogy üsse meg őt. A sértett azonban a felhívásra nem reagált, mire őt a vádlott több alkalommal hasba rúgta, ruházatát megragadva nekicsapta a ház falának úgy, hogy a sértett feje a falnak ütődött. Ennek hatására a sértett ismételten a földre rogyott, míg a vádlott a teraszon tartózkodókat próbálta bántalmazni, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve visszalépett az ülő-fekvő helyzetben lévő sértetthez és fejét legalább hat alkalommal, nagy erővel megrúgta. A vádlott cselekményének az vetett véget, hogy a vendéglátóhely pultosa elment, hogy értesítse a tulajdonost, aki a helyszínre érkezett és látva a sértett állapotát, neki mentőt hívott."



A bántalmazás során a sértett, olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy megfelelő orvosi kezelés nélkül a halálát is okozhatta volna. A többi sérülés nyolc napon belül gyógyult. A vádlottat pedig életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja a főügyészség.