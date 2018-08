Rétté változtatta a rucaöröm a mártélyi holtágat: a gyökér nélküli kis vízipáfrány, úgy tűnik, ˝megölte˝ a kékalgát

A vadrucáknak inkább üröm

Elnyomta a cianobaktériumokat

Nem tapasztalható halpusztulás

– Mi azt hittük, hogy itt, Mártélyon most fürödhetünk is, de ki van írva a parton, hogy tilos – mondta Pallag János biciklis turista, aki családjával Szegedről érkezett Mártélyra. – Egyébként gyönyörű ez a hely. Igaz, most több van a mederben a zöldből, mint kékből. De majd legközelebb labdát hozunk, nem fürdőruhát, és focizunk a vízben – mondta a férfi viccesen. Nem tűnt csalódottnak, az egységes zöld látványa kárpótolta az elmaradt fürdésért.Tényleg olyan a mártélyi holtág, mint egy rét vagy egy focipálya. Van, akit ez meg is tréfált. Tibor meglátott egy békát, közelebbről is meg akarta szemlélni, ezért már indult is utána a „füvön". Még jó, hogy rövid pórázon tartják, így nem esett bele a mederbe. Tibor ugyanis egy magyar vizsla.– Minden évben van rucaöröm, de ennyi nem szokott lenni. Most csónakázni jöttünk a gyerekekkel és Tibivel. A rucaöröm ellenére azért lehet, hogy megpróbáljuk – mondta Tibi gazdája, a hódmezővásárhelyi Tóth László. Pár perc múlva láttuk is Tóthékat csónakázni. Nem lehetett könnyű feladat az evezés. A csónak nem siklott, mert kárörvendően visszahúzta a rucaöröm.– Máskor a fák tükörképét látni a vízben. Most meg az árnyékukat a rucaörömmezőn – állapította meg egy hölgy, aki a barátnőjével üldögélt a holtág partján egy padon.Nevetgéltek egy kicsit a horgászon is, aki messziről tényleg úgy nézett ki, mintha a fűre tette volna a csónakját. A vízi alkalmatosságot teljesen körbefogta a zöld vízinövény.– Lehet horgászni, csak egy kicsit arrébb kell söpörni a rucaörömöt. Van egy kis keretem, amivel „léket vágok" a zöldben – kiabálta ki a part felé kérdésünkre Nyári Endre horgász. Volt olyan sétáló, aki hiányolta a vadkacsákat. Máskor mindig ott úszkálnak a part közelében. Kicsit lentebb találtunk ötöt. Úgy tűnt, a rucaöröm nekik, vadrucáknak inkább üröm. Úgy néztek ki, mintha bebetonozták volna őket a mederbe. A Mártélyon sétálók fotózgatták a holtág közepén álldogáló kócsagokat és más vízimadarakat is. Messziről úgy tűnt, megtartja őket a gyökér nélküli páfrány. A fényképezőgép azonban leleplezte, hogy fauszadékon álldogálnak, amit hellyel-közzel már szintén belepett a rucaöröm.– A holtág területe mintegy 46 hektár. Ennek körülbelül egyharmadát lepte el a rucaöröm az elmúlt napokban – tudtuk meg Kulcsár Szabolcstól, a Mártélyi Horgászegyesület elnökétől. – Előfordult már, hogy ennél nagyobb területet borított a rucaöröm, de még az sem okozott problémát a víz minőségében. Idén nyáron, mint ismeretes, problémát okozott a kékalga. Most, hogy a rucaöröm leárnyékolta a vizet, ezzel, úgy tűnik, elnyomta a cianobaktériumokat. Horgászegyesületünk folyamatosan figyeli a vizet. Szerencsére a halak nem pusztulnak a rucaöröm miatt.Kulcsár Szabolcs kiemelte, védett növényről van szó. A nemzeti park a gyérítését engedélyezi, de ezt kézi erővel, ilyen borítottság mellett, nem lehet megoldani, csak géppel, aminek költségei vannak. Ha a gépi gyérítésnek zöld utat adna a nemzeti park, a horgászegyesület megpróbálná előteremteni az anyagi feltételeket. – Idén nem lesz már gyérítés. Ha mégis szükségessé válik, megpróbáljuk megszervezni. Július közepén, amikor még nem volt ekkora a fedettség, volt egy próbálkozásunk. Meghirdettük a gyérítést a horgászok és a civilek között, de nem jött el senki.Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) szakemberei augusztus 15-én vettek vízmintát a mártélyi holtágból, amit a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Laboratóriumában vizsgáltak meg.– A mikroszkópos vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a cianobaktériumok száma csökkent, a potenciális toxintermelő fajok visszaszorultak. Valószínűsíthető, hogy az igazgatóság által végzett vízkormányzás és vízáramoltatás mellett az utóbbi két hétben elszaporodott rucaöröm árnyékoló hatása is hozzájárult a javuláshoz – tudtuk meg Vidács Líviától, az Ativizig vízminőségvédelmi referensétől. – Szakembereink augusztus 21-én bejárást tartottak a holtágnál. Megállapították, hogy főként az uralkodó széliránynak köszönhetően, egyes szakaszokon, például a strand közelében a holtág teljes szélességében terül el a rucaöröm alkotta növényszőnyeg. Az Ativizignek egyelőre nincs teendője ezzel kapcsolatban. Nem tapasztalható sem halpusztulás, sem egyéb környezetkárosodás.