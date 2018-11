Ricsi az urnafalban nyugszik, a szívekben él - elbúcsúztak a kakasszéki vonatbaleset egyik fiatal áldozatától

A barátok, osztálytársak is búcsút vettek Ricsitől a pénteki temetésen. Fotó: Imre Péter

A tragédia



Október 25-én a kora esti balesetben négyen haltak meg a kakasszéki vasúti átjáróban. Az eddigi információk szerint a fény- és a félsorompó is működött, tilosat jelezett, illetve le volt engedve, amit a sofőr kikerült. A kocsit Szabó Sándor vezette, mellette felesége, Mónika, hátul a két jó barát, Bogdán Richárd és Gyalog Milán ült. Orosházán jártak meglátogatni a mandulaműtétes Dorinát és Dórát, a Szabó család ikerlányait. Előbbinek Richárd, utóbbinak Milán udvarolt. A tragédia a visszaúton történt: a Szegedről Csabára tartó személyvonat a felismerhetetlenségig összeroncsolta az autót. Megtudtuk: az ügyben még zajlik a rendőrségi vizsgálat.

– Mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik – kezdte búcsúztatóját bibliai idézettel a református lelkipásztor pénteken a Dilinka sírkertben,temetésén.Vásárhelyen az újvárosi temetőhöz közeledve több fiatalt láttunk arra kerekezni sötét ruhában, egy szál virágot, kisebb csokrot szorongatva. A szertartás kezdetére több százan gyűltek össze a gyászolók a ravatalozó körül. Akadt olyan lány, aki Ricsi fényképét is magával hozta. Barátok, ismerősök, osztály- és iskolatársak igyekeztek enyhíteni az édesanya, a nevelőapa, a testvérek, a hozzátartozók és a fiúhoz, illetve barátjához, a szintén elhunyt Gyalog Milánhoz kötődő Szabó ikerlányok bánatát. Sok fiatal jött búcsúzni, egymást ölelgetve tartották egymásban a lelket. Egyikük alig hallhatóan jegyezte meg: – Nem megyek suliba, elég ez mára...A búcsúztató lelkész is el-elcsukló hangon beszélt, felelevenítve, ő is keresztelte meg Ricsit, és amikor a nevelőapa először, október 26-án, a tragédia másnapján hívta, nem értette, miről van szó. Még nem hallotta a híreket, nem olvasta az újságot.– Kapkodjuk a levegőt, és legszívesebben ordítanánk: miért? Létezik baj, nagyobb baj, de mikor egy család, édesanya elveszíti egy gyermekét – az tragédia. Akárcsak a szülők, én sem tudtam aludni, ittam a vörösbort, szívtam a cigit, egymást kergették fejemben a gondolatok, mit mondhatok majd, mit lehet ilyenkor mondani – közölte. Majd felidézte Bogdán Richárd rövid életének állomásait, az óvodától a Kalmár Zsigmond szakmunkásképzőig, ahol hegesztőnek tanult, és legutóbb örömmel újságolta sikeres vizsgáját.A csöndben szinte hallani lehetett a szipogást, a sírást – egyik vagy másik irányból. A zsebkendő sűrűn előkerült. Gitárkísérettel énekelte egy fiatal a Honfoglalás betétdalát, a Kell még egy szót: „Az úton majd néha gondolj reám, Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Nézz rám, és lásd, csillagokra lépsz". A szertartást a Miatyánk zárta. Az utolsó szótag után vonatkürt harsant, hasított a levegőbe, és legalább egy percig szólt – mintha a vasutasok is elköszöntek volna tőle. Ricsi az urnafalban nyugszik és a szívekben él.