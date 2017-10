Ritka betegség Székkutason: magas lázra, nyelési nehézségre, fájdalmas kiütésekre panaszkodnak

Bakos Attila, Székkutas háziorvosa azért hívta fel a figyelmet a betegségre, hogy aki a tüneteket észleli, ne ijedjen meg, tudja, miről van szó. Fotó: Kovács Erika

– Eddig körülbelül 10 betegnél észleltem a kéz-láb-száj betegséget, ami viszonylag ritkán fordul elő. Sokkal ritkábban, mint az influenza – mondta Bakos Attila, Székkutas háziorvosa.– Ez egy levegőben terjedő betegség, amit a Coksackie-vírus okoz. Magas lázzal jár, és a vírushólyagok miatt erős torokfájással. Sokszor nyelni is alig tudnak a betegek. Még a folyadék bevitele is nehézkes. Az izomfájdalom is velejárója, ami van, hogy napokig ágyhoz köti azt, aki elkapja – mondta Bakos Attila. Jellegzetes tünet lehet a talpon és a tenyéren, ritkán akár az egész testfelületen megjelenő sok-sok apró kiütés, ami viszket és fáj. A betegség két hétig vagy még tovább is eltarthat.

– Azért is hívtam fel rá a székkutasiak figyelmét, hogy ne ijedjenek meg, ha ezeket a tüneteket észlelik. Ha tudják, miről van szó, talán könnyebb elviselni a betegséggel járó nyűgöket. Ne kezdjék otthon gyógyítgatni magukat azzal, ami a házi patikában van. Jöjjenek el a rendelésre. A tünetek kezelhetők, az antibiotikum nem használ. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak, akkor is, ha minden kortyot nehéz lenyelni – hívta fel a figyelmet a háziorvos.Bakos doktor lapunk kérdésére elmondta, a betegség Székkutason gyerekeknél és felnőtteknél is jelentkezett. Mivel levegőben terjed, valószínűleg még lesz, aki elkapja, de az influenzához hasonló járványt nem okoz a vírus. Ilyenkor közösségbe nem lehet menni. Célszerű a beteglátogatást is elkerülni. A máskor is szokásos higiéniai előírásokat be kell tartani.