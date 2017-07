Riviéra a folyó mellett: olcsón is lehet jót strandolni a Tisza és a Maros mellett

A Hajdúságból Mindszentre

Homok, napfény, hűs víz, mi kell még?

Kalandpark a strandon

– Itt mindenki megtalálja, amit keres. Nagyon családias – fogalmazott Tóthné Kispál Ágnes, aki lányával, Pannával hűsölt pénteken a mindszenti Tisza-parton.– Szimpatikus, hogy a büfékben lehet kártyával is fizetni, illetve az egész helyet szép rendben tartják ahhoz képest, hogy nincs belépő. Évente legalább egyszer jövünk ide, főleg azért, mert a legkisebbektől a kutyásokig mindenki ki tud kapcsolódni a kánikulában, minden félelem nélkül be lehet menni a vízbe – magyarázta Ágnes.– Kellemes ez a hely, és tetszik a homokos part – tette hozzá két lánya, Panna és Sára.– Víkendházunk van a közelben, tavasztól őszig többször is eljövünk ide – jelentette ki Pluhárné Mucsi Marianna, aki családjával süttette magát Mindszenten. A Hajdúságból származó hölgy szintén a hely hangulatát emelte ki. – Nagyon szeretünk idejárni, pedig egyébként nem megyünk szabadstrandokra – mondta.– Muszáj volt autóba ülni, biciklin elviselhetetlen a hőség – mondta Gál Antal a mártélyi holtág homokos partján. Családjával azért választják rendszeresen ezt a helyet, mert Vásárhelyhez ez a legközelebbi ingyenes strand. – Tetszik, hogy bármerre nézek, fákat látok. Azért vízibiciklizni sem rossz, de ilyen melegben inkább kihagyom – nevette el magát a férfi. A vízibiciklit egy órára 1000, két órára 1500 forintért bérelhetik a strandolók.– Szép is, jó is a szabadstrand, és nem kerül pénzbe a fürdőzés – emelte ki a szentesi Tisza-part főbb erényeit Kisalaki József. A Derekegyház- Tompaháton élő férfi és felesége éppen a 33. házassági évfordulójukat ünnepelte. Úgy döntöttek, a jeles nap délutánját strandolással töltik. – Nagyon jó a víz, és tiszta is. Otthon megebédeltünk, úgyhogy még ennivalóra sem kell költenünk. Tulajdonképpen ez a délutáni program csak a benzinpénzbe kerül – tette hozzá Kisalaki Józsefné.Csongrádon, a Körös-torokban viszonylag sokan voltak tegnap délben. – Hú, ez tényleg olyan, mint a tengerpart! – mondta a Kiskunfélegyházáról érkező Süle Anita. Az asszony férjével és kislányával kirándult Csongrádra. – De helyesek ezek a nádból készült napernyők! Igazuk volt az ismerőseinknek, akik áradoztak a Körös-torokról. Remélem, a víz is jó – szólt izgatottan Anita. A család kempingszékeket pakolt ki a napernyő alá. Hűtőtáskában hoztak magukkal ennivalót is, hogy arra se kelljen költeni.– Mi visszatérő vendégek vagyunk Békéscsabáról – tudtuk meg Jankó Évától. – Minden évben eljövünk ide a családdal, van, hogy többször is. Imádjuk ezt a homokos partot. Napfény, hűs víz, mi kell még, hogy jól érezze magát az ember? Talán egy jó ebéd. A gíroszt néztük ki. Az még belefér a mára szánt összegbe.– Kellemes, gyönyörű a környezet, ide hoztam nyáron mindig a gyerekeimet, sőt most már az unokáimat is – mondta a Maros-parti strandon Siketné Szolnoki Katalin nyugdíjas pedagógus. 1969 óta ez a kedvenc strandja, és reméli, hogy árnyat adó fái sokáig megmaradnak.Ez a strand is ingyenesen látogatható, és most a vízszint is elég alacsony a fürdőzéshez. A város az utóbbi években százmilliókat költött a környékre, így a népszerű fürdőhely közelében van lombkoronasétány, a strandon pedig kalandpark.