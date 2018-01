Robbanó- és kábítószerek a határon: A szakértő szerint minimális szimatanyagra hegyezték ki a keresőkutyák oktatását

Öcsi munkában.

– A kereső- és kutatókutyák speciális képzést kapnak, de a legtöbb esetben ez sem elég ahhoz, hogy kiszűrjék a határra érkező robbanó- és kábítószereket – mondta a vásárhelyi Kotormán Ferenc volt rendőrségi kutyakiképző. Hozzátette: a 90-es évek közepétől az ebeket a minimális mennyiségre, szimatanyagra képezték ki, legyen szó robbanószerekről, fekete füstös lőporról, mobiltelefonról vagy kábítószerről, például 0,1 gramm heroinról.Elmondta még: túlságosan is a minimális mennyiségre hegyezték ki az oktatást. Ezzel kapcsolatban kollégájával elvégeztek egy kísérletet, és az eb nem jelzett, mikor egy táskát telepakoltak robbanószerrel. Egyszerűen nem hitte el, hogy ilyen, ekkora mennyiség is létezik. Észrevételeiket, eredményeiket jelezték a megye rendőri szerveinek és társszolgálatainak a kutatókutyákkal kapcsolatban.

– Ekkor jöttünk rá, hogy tonnák mehettek át a határokon, mivel a kiképzett kutyák nem hitték el, hogy ekkora, akár kamionnyi mennyiséggel találkoznak. Nem is jelezték. Ezt nem nevezhetjük ténynek, de reális feltételezésnek mindenképpen – mondta Kotormán Ferenc. Azzal folytatta, nyugdíjba vonulása után, 2014-ben erről írt egy esszét, tanulmányt a Nemzetközi Kutya Szövetség keretein belül. Ezt a magyar rendőrség nem fogadta el, vagyis nem vette tudomásul, a holland rendőrség amszterdami központja átvette, és azt követően aszerint járt el, míg a franciák fizettek a hollandoknak az értékes és hasznosítható tanulmányért. Ez, nyugodtan állíthatjuk, világszintű szabadalom, útmutatás.– Az lenne az ideális, ha a világ szinte valamennyi országában alkalmaznák az általam javasolt, más szisztémájú keresőkutya-kiképzést, ez rengeteg kábító- és robbanószert szűrne ki a határokon. Persze most már ezt átvilágítások, röntgenfelvételek is segítik, de attól még a kutyák kiképzése lehetne profibb, mert sokat segíthetnek az embereknek. Egyszerű: a kiképzés során növelni kell a keresendő anyag, annak dózisának mennyiségét, hogy a kutya lássa a fától az erdőt – közölte Kotormán Ferenc.