Rongyos zászló fogadta a Vásárhelyre érkezőket

Rojtosak a zászlók Hódmezővásárhely Székkutas felőli oldalán. Cserélni kellene. Fotó: Kovács Erika

Szombaton, amikor arra jártunk, már szép új zászlókat lengetett a szél

A középületek fellobogózásáról szóló kormányrendelet szabályozza, milyen időközönként kell tisztítani és újra cserélni a nemzeti jelképet. Bár a városhatárban nem középületen, hanem árbócon lobog a magyar zászló, ennek ellenére úgy gondoljuk, erre az esetre is érvényes a kormányrendelet, amely a magyar zászló tekintélyének megőrzése érdekében lépett életbe 2000. augusztus 20-án.E szerint a piros-fehér-zöld zászlót rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani és évente cserélni kell. Ha szemmel látható az elhasználódása, például rojtos, kopott, fakó, akkor a meghatározott idő előtt kell sort keríteni a cserére. Úgy gondoljuk, a városzászló is hasonló gondoskodást érdemel, mint Hódmezővásárhely egyik jelképe. Szemmel láthatóan mindkét zászlóra ráférne a csere.Nem ez az első eset, hogy elhasználódottan lobognak ott a zászlók. 2017 márciusában is megírtuk, hogy cserére lenne szükség. Akkor kiderült, addigra az önkormányzat már megrendelte az új zászlókat, amelyeket március 15-re fel is húztak.A városhatár Székkutas felőli végénél lévő zászlók mostani állapota miatt a vásárhelyi polgármesteri hivatal sajtórészlegéhez fordultunk. Így ünnep előtt arra voltunk kíváncsiak, mikor volt az utolsó csere, illetve mikor mosták ki utoljára a zászlókat, és hogy augusztus 20-ra tesznek-e fel újakat?Bár az önkormányzat nem válaszolt a zászlók állapotával kapcsolatos levelünkre, de valószínűleg ők is érezték, hogy a rongyos zászlók nem méltóak Hódmezővásárhelyhez. Szombaton, amikor arra jártunk, már szép új zászlókat lengetett a szél, kicserélték.