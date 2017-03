Rosszul lett, beleesett, meghalt - veszélyes a vízelvezető a vásárhelyi Jókai utcán

Hódmezővásárhely - Ketten is életüket vesztették már az elmúlt években a csapadékvíz-elvezető csatornában Vásárhelyen, a Jókai utca pár méteres szakaszán. A kerékpárút és a járda is túl közel van a csatornafalhoz. A korlát védelmet jelentene, az önkormányzat ígéri, lesz is.





Antal István, a lakosságszolgálati iroda vezetője elmondta: már a fórumot követően, este elmentek munkatársaival a helyszínre, a korlát nélküli, 150–200 centi mély csatornákhoz. – Informálódtunk, balesetről, főleg halálos kimenetelűről nem tudunk. De árajánlatot kértünk a korlátra, és rövidesen a bicikliutak felől biztosan az védi majd a közlekedőket a balesetektől – közölte az irodavezető.

A Jókai adott szakaszára vezető mindkét utcán végigmentünk, a Károlyin kisebb, a Szent Istvánon mélyebb árkokat láttunk, pár helyen korláttal. A Jókai utca említett részén azonban semmi sem védi a járdán és a kerékpárúton közlekedőket, ráadásul a csatorna meredek fala pár centire van csak azoktól. Az ott lakók meséltek a balesetekről: – A férfi, aki tavaly meghalt, a járdáról, itt esett a csatornába – mutatta Tibor a pontos helyet, két fa között. – Arccal lefelé feküdt, megfulladt, a tűzoltók szedték ki onnan. A néni a kerékpárútról esett bele, úgy tudom, előtte rosszul lett. Szerencséje volt, bár megsérült, ki tudott mászni az árokból – emlékezett Tibor.



Hös Imrének 2008-ban a sógora veszítette életét. Rosszul lett – az orvosok szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála –, és úgy esett kerékpárjáról a csatornába. Imre nem tudja, más körülmények között megmenthették volna-e hozzátartozóját. Két anonimitást kérő nő is ismerte az eseteket. Egyikük meg is jegyezte: – Ezt itt mindenki tudja. A gyerekekre is fokozottan figyelnek az állandó balesetveszély miatt, nehogy belecsússzanak az árokba.

Baleset szamtanúit keresi a vásárhelyi rendőrség