Rozsdás küllő miatt nem oldtimer Miklós BMW-je: 175 veterán jármű a mindszenti strandot

– Ezeket a motorokat addig hajtották, ameddig szuszogott – mondta Kókai Miklós a kilencedik Mindszenti Veterán Járművek Találkozóján, miért igazi kuriózum az idén 65 éves BMW R52/2-es motorja. – Igazi munkásmotorok voltak, mint itthon a Pannónia. Még 1969-ben szerettem volna venni egyet, de aztán úgy gondoltam, más dolgok fontosabbak. 15 éve azonban meg tudtam venni. Egy barátom barátja vett egy kastélyt Erdélyben, ez a motor pedig ott volt – emlékezett vissza a gyűjtő, aki egy másik, oldalkocsis BMW motort is vitt magával Mindszentre.– Minden alkatrésze eredeti volt, még az eredeti gumija is megvan, habár azt csak ereklyeként őrzöm – mondta Kókai Miklós. Bonyolult papírmunkát követően végül az övé lett a kétkerekű. – Egy német barátom vette meg eredetileg a motort, hogy én visszavásároljam tőle, de előtte hoztak egy rendelkezést, miszerint csak akkor lehet veterán korú járművet külföldre eladni, ha nincs Németországban érdeklődő iránta. Természetesen az én motorom három vásárlót is érdekelt – mondta Kókai Miklós. – Azért nem lett belőle oldtimer, mert a bizottság elnöke azt mondta, hogy rozsdás a küllője. Ha nekem küllőm lenne, ilyen idősen az enyém is ilyen rozsdás lenne – viccelődött.– Amikor megvettem, 44 ezer kilométer volt benne. Mostanáig csak ezer kilométert hajtottam vele, tréleren szállítom. Az oldalkocsis motorommal jártam Erdélyben is, de igazán nagy utakat nem teszek velük. Én csak játszok ezekkel a járművekkel – fejtette ki a gyűjtő.Igazi különlegességnek számított Bujáki Frigyes katonai Dnyeper motorja. – A fiamat már rég felakasztották volna, ha működőképes lenne a gépfegyver – nevetett Frigyes édesapja. – Ezekkel a motorokkal jöttek az oroszok 1956-ban, szó szerint. Ez egy laktanyában volt – mondta a férfi.Az eseményen 175 veterán járművel vettek részt. – Ezeknek mintegy kétharmada motor. Most már egyre távolabbról is jönnek hozzánk, Budapest környékéről is. Vártunk vendégeket a Vajdaságból is, de nem találkoztam itt velük – mondta Csatlós Lajos, a Mindszenti Veteránjármű Egyesület elnöke, az esemény szervezője.