Rugdos, verekszik, rombol a 2 kisfiú: ötévesektől fél a középső csoport Mindszenten

A Móricz Zsigmond utcai óvoda dolgozói arra törekszenek, hogy a két kisfiú is beilleszkedjen a középső csoportba. Fotó: Kovács Erika

– Az a két gyerek rettegésben tartja az óvodát. Az egyiket ismerem, „jó" családból származik – mondta egy édesanya, akivel a Móricz Zsigmond utca sarkán találkoztunk, nem messze az óvodától.– A kislányom jövőre kezdi a kiscsoportot. Már előre félek. Nem szeretném, ha bántanák... – tette hozzá.Mindszenten a Móricz Zsigmond utcai tagóvodában két középső csoportos fiú mindenkibe beleköt, verekszik, rombol. Néhány napja egy szülő annak volt szemtanúja, hogy az egyik megrugdosta a dajka nénit.A szülő írt levelet a Promenad.hu internetes portálnak. Mi több szülővel is beszéltünk, akik nem merték vállalni a nevüket. Azt mondták, nem akarnak konfliktust az érintett gyerekek szüleivel.– Az én fiam is szokott rosszalkodni. De nem rugdos felnőtteket meg gyerekeket! Volt, hogy panaszkodtak rá az óvónők. Olyankor otthon helyretettem. Inkább, mint hogy 20 évesen a börtönben kössön ki! Az a baj, hogy az óvónőknek a rászóláson kívül nincs más eszközük – vélekedett egy édesanya. Egy másik szülő pedig azt mondta, semmit nem hallott az agresszív gyerekekről, pedig az ő gyermeke is abba a csoportba jár. Később kiderült, a mellette álló hölgy az egyik érintett kisfiú édesanyja volt.– Jó lenne, ha a két fiút kérdeznék meg inkább, mert őket bántalmazzák mások! – mondta, majd felült a biciklire, és elhajtott.– Már több szülő is megkeresett, hogy azonnali hatállyal tanácsoljam el a két kisfiút az óvodából. Ez nem így működik. Helyben kell megoldani a problémát – mondta Korom Éva Andrea, a Móricz-tagintézményt is magába foglaló Károly óvoda vezetője.

– Pár hónapja vált agresszívebbé a két kisfiú. Az egyik gyermek szülei, amikor elmondtuk a problémát, felvették a kapcsolatot a pedagógiai szakszolgálattal. Róla azóta kiderült, hogy úgynevezett BTMN-es gyermek, vagyis beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. A másik kisfiúval tavaszig nem volt gond. Valami történhetett a családban. Csak annyit tudunk, hogy több hétre elköltöztek egy másik megyébe. Amikor visszajöttek, megváltozott. Verekszik, rombol, a felnőttekre nem hallgat. Nekiment az egyik dajka néninek is. A figyelmét csak pár percre lehet lekötni. Egy felnőtt szinte csak vele foglalkozik, hogy a többieket ne zavarja a foglalkozásokon, a játékban. A szüleivel többször beszélt az óvónő, sőt a tagóvoda-vezető is. Volt, amikor én is jelen voltam. A szülők csak hárítottak, legyintettek. Mostanra jutottunk el oda, hogy elviszik a gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz.A vezető óvónő hangsúlyozta, nehezen kezelhető, agresszív gyermek szinte minden óvodában előfordul. A szülők együttműködése nélkül nehéz megváltoztatni a helyzetet.– Az óvónői értekezletünkön is szóba került a két gyermek agresszivitása. A pedagógiai szakszolgálattól is segítséget kértünk, hogy milyen módszerrel tudnánk a két kisfiút a jó irányba terelni. Ez egy hosszú folyamat lesz, amiben dolgozóinknak segítséget nyújt az óvoda pszichológusa, illetve a szakszolgálat is felajánlotta, hogy a gyermeki agresszió kezeléséről előadásokat tartanak az óvodában. Ami bizonyos, szeretetteljes elfogadással fordulunk a két gyermek felé. Ez sem lesz egyszerű, mert az egyik fiú hárítja még a simogatást, ölelést is. A középső csoporton belül szeretetkört is kialakítunk. Igyekszünk a fiúk pozitív tulajdonságait erősíteni – magyarázta a vezető óvónő.A Móricz utcai középső csoportban kedden délután szülői értekezletet tartottak, ahol a kialakult helyzetről és a tervezett megoldásról tájékoztatták a szülőket.