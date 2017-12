Ruhát és játékot is összerágnak a patkányok Vásárhelyen

Olvasónktól kaptunk Facebook-üzenetet és e-mailt, utóbbiban azt írta: „a Janáky István utcán sok a patkány. Borzasztó, undorítóak és gusztustalanok. Mérgekkel próbáljuk irtani, amit az önkormányzat ad, de sajnos semmit nem ér."

Zsedényi Éva mutatja azt a zöld dobozt , amelyben a mérget kapták a vásárhelyi önkormányzattól. Fotó: Imre Péter

– Sajnos valóban vannak itt patkányok. Nézze, ott szalad három! – mutatta a vásárhelyi Janáky utcában egy névtelenséget kérő fiatal nő. Hozzátette: vannak időszakok, amikor annyira elszaporodnak, hogy a kutyák és macskák sem bírnak velük.– Rengeteg a patkány, szerencsére a házba még nem jöttek be – erősítette meg e-mail üzenetét Zsedényi Éva, akit a lakásában kerestünk fel.– Az önkormányzat munkatársai dobozokban hoztak ki mérget, azokat osztottuk szét, és tettük ki az udvarokra, egy ideig használt, kevesebb lett a rágcsáló. De újra elszaporodtak: mikor este kimegyünk, rohangálnak az udvaron, az utcán, a kint hagyott ruhákat, játékokat megrágják.

– Ahol elhanyagoltabb a terület, az udvaron sok a lom, oda hamarabb befészkelik magukat. Tapasztalatból tudom: mikor tanyán éltem, a szalmakazalba költöztek be, úgyhogy fel kellett gyújtani a kazlat. Mi nem dobálunk ki élelmiszer-maradékot sem. De a kóbor kutyák is nagy gondot jelentenek, riogatják az embereket, hatos–nyolcas falkákban járnak – mondta Katalin.

Tehetetlennek érezzük magunkat, úgy tűnik, semmit nem tudunk tenni ellenük. A biciklitárolónk tele volt patkányokkal, oda fészkelték be magukat. Nyáron közös szalonnasütésre sem mertünk kiülni – mesélte az ötgyermekes anyuka, aki április óta él a családjával a Janáky utcában. A közeli szomszéd, Törökné Palotás Katalin is látta az utcán szaladgálni a rágcsálókat.A várandós Goda Aranka annyit fűzött hozzá: főleg nyáron volt sok a patkány, akkor szaporodtak el nagyon.– Mióta nincs lom a ház körül, az udvaron szinte semmit sem tartunk – összegyűjtöttük és elszállítottuk vagy elégettük a párommal –, azóta nincs patkány a portánkon. Van kutyánk és macskánk is, vagyis nem marad meg a patkány és az egér sem. Bár igaz, időnként átjön olyan helyről, ahol rendetlenség van – közölte Aranka.Az esetről megkérdeztük a vásárhelyi önkormányzatot.Azt a választ kaptuk, évente négyszer végeznek – mindenütt a városban – rágcsáló- és rovarirtást. Ezenkívül ha elszaporodtak valahol a rágcsálók, külön kérésre is kimennek a helyszínre, és újra elvégzik a területen az irtást.Ilyen jelzésre júniusban a Dobó, a Bibó és a Janáky utcán, augusztusban pedig ismét a Dobó utcán végeztek rágcsáló- és rovarirtást.