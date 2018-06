Santo elfáradt, nem akar Don Quijote lenni: eladó a Pelikán Hotel, de nem mindenáron

Az eladó szálloda Vásárhely egyik legforgalmasabb pontján áll. Több mint 1600 négyzetméteres portán 850 négyzetméter az épület, saját parkolója, két bejárata, tágas terei vannak, 21 szobája, udvara, úszómedencével. 330 millió forintba kerül. Az nem szerepel az internetes hirdetésben, de a vásárhelyiek, és akik itt jártak már, tudják: a közelben van még néhány nagyobb medence is, mert a Pelikán Hotel a vásárhelyi fürdő szomszédságában áll.Tulajdonosa harminc éve ugyanaz az ember, aki még a szocializmus idején vágott bele a vállalkozásba Magyarországon, egy generációk óta vendéglátással foglalkozó, de nemesi oklevéllel is rendelkező olasz család tagjaként. Édesanyja halála utáni megrázkódtatás hozta ide, és nyugalmat lelt. Leszokott a dohányzásról, a korábbi számolatlan kávék után már naponta csak kettőt ivott. Megszeretett itt.– Szegeden laktam, amikor megtudtam, hogy ez az ingatlan eladó. Vendéglátóegység működött itt akkor is. Megnéztem a helyet, és tetszett – mondja Pellicano Santo.– Versenytárgyalást tartottak, több ajánlat is volt, az enyémet fogadták el. Megvettem, és 1988 májusában megnyitottunk mint Pelikán diszkó és fagyizó.Jól működött, sokan jártak ide, de 2 évvel később már nem akartam a szórakozóhelyet, mert nagyon sok ideggel járt. Judit, a feleségem mondta, hogy csináljunk valami mást. A panzió mellett döntöttünk: ha működik, működik, ha nem, legföljebb mi lakunk itt. Szóval ez nekem akkor is inkább hobbi volt. 1991-ben nyitottuk a hotelt. És működött, egészen sokáig, jöttek a külföldiek, csoportok.Munka mindig volt itt, és ezt szerettem csinálni. Santo azt mondja, egy ilyen vállalkozást úgy érdemes irányítani, hogy az ember mindig fejleszti. Erre az ő fogalmai szerint addig van lehetőség, amíg a bevételből mindig félre lehet tenni erre eleget.Különben nincs értelme csinálni, mert ha csak a vállalkozó családjának mindennapi megélhetését fedezi a bevétel, előbb-utóbb tönkremegy az üzlet. A pályázati támogatásban nem lehet bízni. Ez az üzleti filozófia, miután egyre több lett a szálláshely a városban, és élesebb az árverseny, már kevésbé volt tartható.– Hatvanéves vagyok, elfáradtam, pihenni szeretnék. Nem vagyok pásztor, és Don Quijote sem akarok lenni – utalt arra, hogy távol áll tőle az ellentmondást nem tűrő hajcsár szerepe és a kilátástalan szélmalomharc. Véleménye azért van, és aki kíváncsi rá, azzal megosztja. Szerinte érdemes nagyon átgondolni, mit fejleszt egy város, és kikre gondol, amikor megépít vagy bevezet valamit.– A turizmusba érdemes befektetni, a városi fürdők szépek a megyében. Azt azért látni kell, hogy ezekre a helyekre nem a leggazdagabb emberek járnak, hanem azok a családok, amelyeknél igenis számít, hogy az autó után kell-e fizetni parkolási díjat...Volt olyan terv nemrég, miszerint a vásárhelyi önkormányzat veszi meg a hotelt, amiben Santo szerint is lett volna fantázia: itt a fürdővel közös fejlesztést lehetne indítani. Ez az elképzelés meghiúsult, és most a vállalkozó meghirdette az ingatlant. Azt mondja, neki nem sietős: ha komoly vevő jelentkezik, eladja az üzletet, ha nem, akkor lakik benne tovább.