Segíteni akar a Táltos Iskolán Vásárhely

– Harmincmillió forintra pályáztunk vásárhelyi épületünk felújítására, döntés még nem született – mondta el kérdésünkre Mártonné Ritter Mária, a szegedi központú Táltos iskola igazgatója. Szerinte az összeg – ha nyernek – a rekonstrukció költségvetésének háromnegyedét fedezi. Nem törekednek luxusra, csak a célszerűség, a funkcionalitás számít majd.Korábban megírtuk: alaposan ráfér a felújítás az épületre, például az ebédlő egy részét balesetveszély miatt már az elmúlt tanévben lezárták, és a tetőszerkezet is renoválásra szorul. Az ideiglenes, maximum egyévesre tervezett bezárás miatt 120-130 gyerek sorsa vált bizonytalanná, több tanár megkapta felmondólevelét (2017. július 26.: Érezték a Táltos tanárai, baj lehet).Felvetődött, pletykaként terjedt, hogy nincs pénzük a munkálatokra. Ezt az indokolhatta, hogy a jelenlegi fenntartó, a 4 School Nonprofit Kft. alapítóbejegyzése 2016-os, bevétele nincs – interneten megtalálható adat –, míg a Táltos már 1997-től működik Szegeden, vásárhelyi históriája 10 éves.

– Alapítványi iskolaként alakultunk, majd a következő fenntartó az A Art Stúdió Nonprofit Kft. lett, ezt követte a 4 School, és mindegyiknek a telephelye Szegeden, a Pósz Jenő utca 2. szám alatt volt, van. Nem tűntek el nyomtalanul a süllyesztőben, nem nyelték le az iskola vagyonát, azt maradéktalanul átvette a következő fenntartó – magyarázta Mártonné.A Tiszától Zaláig 105 művészeti iskolai csoportot működtetnek. Tagiskolával rendelkeznek például Vásárhelyen, Zalaszentmihályon, Balotaszálláson és Zsanán, a megyéket tekintve Zalában, Somogyban, Baranyában és Csongrádban vannak jelen.Cáfolta azt is, hogy az országban eddig több mint 100 telephelyet szüntettek meg.Mártonné Ritter Mária közölte: a jövő hét közepéig a szülőket is értesítik hivatalosan, illetve a hivatalokban is pont kerülhet az ügy végére, arra, hogy a telephely ideiglenes bezárása jogszerű legyen. – Mindenkit csak a gyerekek, az ő sorsuk érdekelt.Ez nagy megkönnyebbülés számomra. Mi is azért dolgozunk, hogy a csoportok, osztályok együtt maradjanak. Nem bújunk el, nem szaladunk el, nem szűnik meg vásárhelyi tagiskolánk – zárta mondandóját az igazgató.– Ha a Táltos iskola korábban jelzi, problémája van az épülettel, fel akarja újítani, akkor az önkormányzat segített volna, hogy folytathassák a tanítást – mondta Hegedűs Zoltán alpolgármester.Azzal egészítette ki: céljuk továbbra is az, hogy szeptembertől folytatódjon a tanítás, lehetőleg azokkal a pedagógusokkal, akikhez a gyerekek kötődnek. Ehhez minden segítséget megad a város – jelentette ki.Az egyeztetést, a kialakult helyzet értékelését hétfőn tartják Almási István polgármester, Hegedűs Zoltán és Mártonné Ritter Mária részvételével.