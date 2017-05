Segítette a Tisza az elkerülő út építőit

Ehhez az elhatározáshoz kellett az a körülmény, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű homokra, kavicsra volt szükség, és az üzemanyagárak, útdíjak miatt a vízi szállítást is érdemes volt megszerveznie a konzorciumnak.



Juhász Lóránttól, a Délút Kft. gazdasági igazgatójától tudjuk, hogy tavaly ősz óta vízen mintegy 80-100 ezer tonna kavics érkezett az algyői vasúti híd lábánál kialakított depóhoz, ahonnan teherautók vitték tovább Vásárhely felé az anyagot.



A folyó is kedvezett ennek a munkának: nem öntötte el a hullámteret. Volt egy olyan időszak nemrég, amikor ehhez csak ötven centi hiányzott, de végül nem áradt tovább a Tisza.



A Vajdaság felől érkező, szerb és magyar zászlók alatt közlekedő, szinte peremig megrakott uszályok azért keltettek feltűnést, mert mifelénk egy-egy személyhajó és télen a jégtörő kivételével más nagy vízi jármű nem közlekedik mostanában.



Arra, hogy az algyői vasúti híd lábánál állandó teherkikötő létesüljön – amiben a tiszai hajózás szegedi barátai nagyon reménykednek –, nincs nagy esély.



Egy-egy alkalmi kikötő létesítése a Délút gazdasági igazgatója szerint inkább projektekhez kötődik. Ha a folyó épp arra folyik, amerre építkeznek, és meg lehet szervezni a szállítást, erre máskor is sor kerülhet.