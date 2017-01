Segítik az egyszülős családokat - Jobban örültek volna a családi pótlék emelésének

– Az én gyermekem már kinőtt a bölcsődés korból. A tervezett budapesti központba pedig, azt hiszem, soha nem megyek majd el. Sem időm, sem pénzem rá – mondta Szabó Anita. A hódmezővásárhelyi anyuka gyermeke 14 éves. Nyolc esztendeje neveli egyedül a fiát.



– Így alakult az életünk, ez van. Szerencsére az apukája fizeti a gyerektartást, és látogatja is. Rendszeresen beszélnek telefonon. Ez nagy segítség, mert nem könnyű egyedül egy kamasz gyerekkel. Vagyis a kormány segítsége engem nem érint. Szívesebben venném, ha a családi pótlékot emelnék. Most ezer forintot ér az államnak, hogy egyedül neveljük a gyermekünket, mi, egyedülálló szülők – mondta Szabó Anita.



A kormány támogatja az egyszülős családokat – ezt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúsági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára jelentette be néhány napja. Azt is mondta, az egyszülős családokat nem elítélni, hanem segíteni kell. Ma Magyarországon mintegy 300 ezer ilyen család van, ahol közel félmillió gyermek nevelkedik. Így a legnagyobb „kisebbségnek" számítanak. Január 1-jétől egy kormánymódosításnak köszönhetően előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél az egyszülős családok gyermekei. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány pedig félmilliárd forintot kap egy segítő központ létesítésére. Nagy Anna korábbi kormányszóvivő, az alapítvány elnöke bejelentette, keresik a központ megfelelő helyét. Várhatóan a jövő év közepétől már jogászok, családsegítők, pszichológusok és más szakemberek segítik az oda forduló, egyedülálló szülőket.



– A fővárosból nem látják a vidéket. Kistelepüléseken alig van bölcsőde, vagyis ez nem igazán segítség egy egyedülálló anyának vagy apának – mondta Bartos Zsuzsa Csanádalbertin élő anyuka, aki 4, 6, 8 éves gyerekeit neveli három éve egyedül. – A központ sem segítség. Budapest messze van. Ráadásul azt a lelki vagy információs támaszt a családsegítőktől is megkaphatják a szülők, azért nem kell több száz kilométert utazni.



Bartos Zsuzsa azt mondta, inkább arra kellene a kormánynak odafigyelnie, hogy azok a jogok, amelyek a gyermeküket egyedül nevelőknek is járnak, tényleg megillessék őket.



– Ahogy látom és tapasztalom, a gyerektartással gyűlik meg sok „egyszülő" baja. A törvénynek jobban oda kellene hatnia, hogy a másik fél ne találjon kibúvót a fizetés alól, például úgy, hogy elmegy külföldre dolgozni, és akkor nem lehet rajta számon kérni a kötelezettséget.



– Amikor egyedülálló szülő lettem, épp bölcsis volt a gyermekem. Mivel dolgozni mentem vissza, így előnyt élvezett a kicsim a felvételnél. A bölcsőde törvénymódosítás nélkül is odafigyelt erre – mondta Széki Mária. A hódmezővásárhelyi asszony sem érzi úgy, hogy igazán segítség lenne a mostani intézkedés. – Jó lenne, ha a családi pótlékot emelnék, illetve kapnánk mi is emelt adókedvezményt. Legfőképpen pénzre volna szükségünk, mert a gyermektartás összege sem túl magas.



Mária furcsállja, hogy a gyereküket egyedül nevelő szülőket egyszülős családoknak nevezik. – Voltunk már csonka családok is, az elég sértő volt. Most ezek szerint egyszülősök lettünk. Ez leginkább a külön élő apákra nézve furcsa. A mi családunk kétszülős, csak éppen nem élünk együtt, mert így hozta az élet. A volt férjem rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyermekünkkel, fizeti a gyerektartást is.