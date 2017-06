Senki sem tudja biztosan, mitől reped a házfal

Ebből a pénzből Erzsébet messzire nem megy – a repedés hatalmas, a támogatásról nem mondható el ugyanez. Fotó: Máté Gergely

– Ha annak idején is így nézett volna ki a ház, mint most, akkor nem veszem meg – mondta Forgó Erzsébet Hold utcai háza előtt. A vegyes falú épület az utca néhány évvel ezelőtti megemelése óta repedezik. A fal bedolgozására 10 ezer forint támogatást kapott az önkormányzattól.– Az alapanyagból amit tudtam, megvettem belőle, mivel odabent is repedezik a fal. Elég, amire elég – fogalmazott Erzsébet. Nem tudja eldönteni, hogy az út házához való közelsége és annak forgalma vagy a járdára folyó víz okozza a problémát.– A falat megcsinálom, de ha az út miatt van ez, akkor az már nem az én dolgom – jelentette ki. – Kijött egy férfi a házhoz, ő azt mondta, a repedésről, hogy nincs rendesen alászigetelve. De a fal nem vizes, ott a szigetelés, és beljebb látszik, hogy nem reped úgy a fal – mondta.

Beszélgetésünk közben Erzsébet szomszédja, Nagy Hajnalka jött ki a portájáról. – A mi házunk is repedezik az útfelújítás óta, nem tud hova folyni a víz. Ami árok volt, az már nincs. Azóta itt áll a víz – mondta.Az önkormányzat a Hold utcát évente javítja, kátyúzza – válaszolták kérdéseinkre a városházán. A forgalom az önkormányzat szerint elenyésző. Munkatársaik többször jártak már a Hold utcai háznál, szakértői vélemény szerint nem a forgalom miatt kezdett el repedezni a fal. A rendkívüli települési támogatást „megelőzően az önkormányzat költségvetési tervet kért a munkálatokról, és azt a tulajdonos mind a mai napig nem volt hajlandó benyújtani" – írta még a polgármesteri hivatal.