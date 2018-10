Senkinek sem jelentett örömöt a rucaöröm

Jelentősen csökkent a rucaöröm mennyisége Mártélyon. Van már, ahol látni a vizet. Fotó: Kovács Erika

Lapunkban az elmúlt hónapokban folyamatosan nyomon követtük a mártélyi holtág állapotát. Mint arról beszámoltunk, június közepén a kékalga miatt fürdési tilalmat rendeltek el a szabadstrandon. Szinte egész nyáron vízfrissítéssel küzdött a probléma ellen az Ativizig, végül a rucaöröm oldotta meg a helyzetet. A kékalga jelenléte határérték alattira csökkent, a rucaöröm viszont beborította a vizet, ameddig csak a szem ellátott. A nyáron a strandolók máshová jártak, a vállalkozók pedig katasztrofális nyarat zártak.Néhány hete megállt a vízinövény terjeszkedése a holtágban. Jelenleg a felszín körülbelül 35–38 százalékát fedi – tudtuk meg Albert Andrástól, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjétől. Volt ennél már zöldebb is a víz. – Az elmúlt öt évben rendszeresen dokumentáltam a borítás maximumértékeit. 2014-ben volt a legmagasabb, 50-55 százalék. A halgazdálkodásra jogosult CSMHESZ és a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft. ugyanúgy, mint a korábbi években, idén is megkapta a természetvédelmi hatósági engedélyt a felszíni hínár, ezzel együtt a rucaöröm mechanikus gyérítésére. Az utóbbi években gyűlnek a tapasztalatok a gyérítés technológiájának hatékonyabbá tételére. 2017-ben több tucat köbméternyi növényzetet szedtek le a víz felszínéről, az idei mennyiségről még nincsenek pontos információink. A gyérítést célszerűen akkor érdemes végezni, amikor a szél a holtág egy meghatározott részére tömöríti a növényeket.Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunknak korábban úgy nyilatkozott, kézi erővel ilyen borítottság mellett nem lehet megoldani a rucaöröm gyérítését, csak géppel, ami költséges. Ha a gépi gyérítést engedélyezi a nemzeti park, a horgászegyesület megpróbálná előteremteni az anyagi fedezetet (2018. augusztus 23.: Rétté változtatta a rucaöröm a mártélyi holtágat: a gyökér nélküli kis vízipáfrány, úgy tűnik, „megölte" a kékalgát).– A Mártélyi Holt-Tiszában rendszeresen előfordul a rucaöröm túlszaporodása. A rucaöröm védett faj. Ha azonban a vízfelszín nagy részét elborítja, elzárhatja az oxigén-utánpótlást a vízi élőlényektől, megakadályozhatja a fény vízbe jutását, halpusztulást eredményezhet – tudtuk meg Kozák Pétertől, az Ativizig igazgatójától. Kozák Péter kiemelte, a holtág vízterével kapcsolatos igények összehangolása csak az érintettek szoros együttműködésével valósítható meg. A holtág meglévő szivattyútelepei, zsilipei korlátozott mozgásteret biztosítanak az üzemeltető számára. A középtávú intézkedések között elsődleges cél a leghatékonyabb vízforgalom biztosítása, a meglévő vízkormányzó létesítményekkel. – A hosszú távú cél pedig az elmúlt időszakban tapasztalt labilis vízminőség megszüntetése. A holtágban jelentős mennyiségű szerves anyag halmozódott fel. Megszüntetése érdekében – a természeti értékek megőrzése mellett – kulcsfontosságú a belső terhelés csökkentése. A külső terhelések minimalizálása is elősegítené a vízállapot javulását. A vízminőség stabilabbá tehető a jelenleginél dinamikusabb vízforgalmat biztosító fejlesztésekkel, a meglévő műtárgyak átépítésével – fogalmazott az Ativizig vezetője.Mivel a mártélyi üdülőövezet a hódmezővásárhelyi önkormányzathoz tartozik, a szabadstrandot az önkormányzat cége, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemelteti, megkerestük a városházát is, milyen terveik vannak annak érdekében, hogy jövőre lehessen fürödni a holtágban, de nem válaszoltak.A hódmezővásárhelyi önkormányzat gyorshírszolgálatának Facebook-oldalán azonban megjelent egy hír egy tanácskozásról, amelyen részt vett Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi és Borsos József mártélyi polgármester is, valamint Kozák Péter. A résztvevők megegyeztek abban, jövőre kísérleti tisztítás kezdődik, amely a rucaöröm-problémát kezelné. A költségekhez hozzájárul a horgászegyesület és a két önkormányzat.