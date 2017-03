Sokallják a díjemelést a nyugdíjaslakóparkban

Fejes János adónak nevezte az áremelést. Fotó: Imre Péter

– Ha egy szolgáltatásnak nem emelkedik a színvonala és a mennyisége, mégis emelik az árát, azt adónak hívom – közölte a vásárhelyi nyugdíjaslakóparkban élő Fejes János Ezt a meghatározást a panaszokkal együtt a csütörtöki lakossági fórumon is elmondta. Több társa hozzászólt a témához.A lakóparkban élők főként azt nehezményezik, hogy pár hete a személyi térítési díjat 13 ezerről 20 ezer forintra emelték. Az összeg magában foglalja a takarítást, a 24 órás portaszolgálatot, a járőrözést, a közösségi helyiségek használatát, az internetet, a parkgondozást, a heti egyszeri gyógytornát, az esetleges gyógykezelést és a heti kétszeri ingyenes buszjáratot a központba, a piacra. A lakók pontosan tudni akarják, mi mennyibe kerül, miért és mennyit fizetnek.

– Egyénre kellene szabni a díjat, mert például ha mi nem vesszük igénybe a takarítást és az internetet, azért ne fizessünk. Legyen egy alapdíj, mondjuk a tavalyi 13 ezer forint, és arra tegyék rá a különböző szolgáltatások költségeit – javasolta János, aki édesanyjával együtt él a lakóparkban.– A házirenddel is problémák vannak, ugyanis elavult, nem felel meg a kor követelményeinek, változott a világ, változtak a lakók – ezt már Hamari Jánosné Julianna közölte, aki tegnap az igazgatóval, Hajdú Józsefnével egyeztetett.Elmondták: március 28-ára lakógyűlést hívnak össze, ahol a lakóparkban élők négyfős delegációt választanak. Az képviseli majd a 129 lakót az önkormányzattal való tárgyaláson. Beszélgetésünkkor elhangzott: spórolni is tudnának, a könyvtárban lévő tévét senki sem nézi, a közös internet-előfizetés is felesleges, ketten szörföznek a világhálón. Abban már most megegyeztek, a 24 órás nővéri ügyeletre, a szintén egész napos biztonsági szolgálatra és járőrözésre szükség van.Hegedűs Zoltán alpolgármester elmondta: jövő héten mindenképpen egyeztetnek az ott élők képviselőivel.