Sörháborút hirdetett Vásárhely

Csomor Zoltán két láda sörrel érkezett a vásárhelyi városházára, amikor meghallotta, miről tárgyalnak a képviselők. Fotó: Hűvös Oszkár

– A Heineken termékeit bojkottálni kell, a székely autonómiai törekvéseket pedig támogatni – mondta napirend előtti felszólalásában Bálint Gabriella (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő tegnap a vásárhelyi közgyűlésen. A felvetést azonnal támogatta a jelenlévő országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János . Az ügy néhány napja robbant ki, amikor a marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör előállítását a csíkszentsimoni cégnek. A Heineken Románia perelt, arra hivatkozva, hogy a sör gyártója, a piacon 2014-ben megjelenő Csíki Sör Manufaktúra ellopta szellemi tulajdonát.A Heineken Románia 2003-tól gyártatja, forgalmazza a Ciuc premium (Csíki prémium) márkát, és szabálytalan konkurencia, tisztességtelen kereskedelmi tevékenység vádjával nyújtott be keresetet a rivális gyár ellen. A Heineken szerint az új termék neve hasonlít a csíkszeredai üzemében palackozotthoz. A táblabíróság igazat adott a holland világcég romániai képviselőinek.Érdekesség, hogy a székelyföldi cég is félig holland tulajdonban van. Ebből hazánkban akkor lett ügy, amikor a Jobbik Heineken-bojkottot hirdetett, mondván „a magyar néppel szembeni arrogáns lépés" történt, ehhez fideszes képviselő is csatlakozott.

Bálint Gabriella kezdeményezéséből határozati javaslat született, amit a közgyűlés két tartózkodással fogadott el: felhívja a város polgárait, ne vásároljanak Heineken söröket, valamint a városban szeszesital-kereskedelemmel, forgalmazással foglalkozókat, vendéglátóegységeket arra kéri, hogy a Heineken-cégcsoport termékeit – ilyen például a Gösser, a Soproni, a Steffl, a Zlaty Baľant, a Kruąovice és az Arany Fácán – ne árusítsák.– Azért tartózkodtam Nagy Ernő párttársammal a szavazásnál, mert ez így túl általános – közölte Kis Andrea (MSZP) önkormányzati képviselő. – A Heineken rengeteg márkát forgalmaz, közte kedvelt magyarokat. Jobban konkretizálni kellett volna. Hangsúlyozom, nem az Igazi Csíki Sör ellen vagyunk, és elítéljük a román bíróság döntését.Míg a képviselők a város ügyeiről vitatkoztak, Csomor Zoltán , az Igazi Csíki Sör délterületi értékesítési munkatársa behozott a városházára két láda Igazi Csíkit. – Interneten olvastam, és vállalkozók is szóltak, a közgyűlésben rólunk van szó. Kiálltak mellettünk, ezért hoztam a sört. Egyébként a délterületi központunk éppen Hódmezővásárhelyen található. Minden támogatásnak örülünk, és köszönjük!– Jólesik a kiállás, a támogatás, bár őszintén mondom, meglepett ez a nagy összefogás – árulta el Jakab Ingrid , a Csíki Sör Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. – Sok erőre lesz szükségünk a folytatáshoz, és ez a vásárhelyi határozat erősíti a hitünket. – Hozzátette: a jogerős bírósági döntésről levélben még nem értesítették őket.A közgyűlés után tartottak egy sajtótájékoztatót az ügyről, ahol Bálint Gabriella közölte: a székelység esélyegyenlőségének megkérdőjelezése ellen hirdették a bojkottot, „ki kell állnunk, szolidárisnak kell lennünk".