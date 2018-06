Söröztek és szurkoltak Vásárhelyen

– Sör, good! – mondta és hüvelykukjját feltartva mutatta az Ukrajnából, a Kárpátaljáról érkezett Bernat Sándor és Shpir Bogalon szombaton Vásárhelyen a 4. Kézműves Sörök Fesztiválján a Kossuth téren. Nehogy azt higgyük, udvariaskodnak, kamuznak, koccintottak és jót kortyoltak a pohárból.Pár méterrel arréb a kútvölgyi Hajdú Jenő ült feleségével, Margittal az asztalnál. – Pacalt ettem, a párom sült kolbászt, ezt le kell majd öblíteni valamivel. Nézelődünk és megkóstolunk majd egy-két nektárt. Nehéz lesz választani a 25 sörfőzde, több mint 200 termékéből, de azért sikerüni fog – vélekdett Jenő. A Csíki Sörnanufaktúra már ismerős Vásárhelyen, 5 csapoltal és 6 üvegessel jelentkeztek az idén – közölte Simon István és Bea. A forgalomra a kedvezőtlen időjárás miatt panaszkodtak – a színvonalas programok, koncertek segítettek –, ezeket mások is megemlítették.– Először vagyunk Vásárhelyen és csakis az időjárásra panaszkodhatunk – mondta a 13 éves múltra visszatekintő Fóti Kézműves Sörfőzde képviseletében a kereskedő, Sas András. Nyolc féle csapolttal és 11 féle üvegessel érkeztek a fesztiválra. Ezek a közül a Bitang Joe-t – ez András kedvence –, a többszörös díjnyertes Keserű Mézt és a különböző gyümölcsös ízesítésű söreiket emelte ki.– A legdrágább, csakis prémium minőségű alapanyagokkal dolgozunk, éppen ezért állíthatom: söreink jobbak, mint a világszerte ismert márkák. Egyébként pár éve sörforradalom van az országban, egyre nagyobb az érdeklődés a minőségi, kézműves termékek iránt – vélekedetett Sas. A „nektárok" elnevezése is csábtó, talányos volt: Első csók, Dögös vörös, Sümegi sötét lovag és Sümegi vitézek vére. A fantáziára bízzuk, melyik milyen ízű, színű lehetett. Debrei Sándor, a Ludas Sörfőzdétől epres termékükre hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a kézműves sörök nemcsak finomabbak, egészségesebbek is, mint a világcégek italai.– Tavaly megbeszéltük, hogy itt találkozunk, idén itt, a sörfeszten futottunk össze Rékával. Ő a strandról érkezett, én oda tartottam, de ezt nem hagyhattuk ki – mondta meggyes sörét kortyolva Domján Józsefné Erika. Hozzáfűzte: szerinte reálisak az árak és jót beszélgetnek, bár rá még vár a kötelező hosszok leúszása.– Mondtam Messinek, rúgja ide a labdát, hiába – tréfálkozott az óriás kivetítő előtt elhaladó férfi. A „szurkolói klubban" – sörrel és ricával felszerelve, mint az igazi, élő meccseken – éppen az Argentína– Izland világbajnoki focimérkőzést láthatták az érdeklődők. Találkoztunk finn családdal, elárulták: Izlandnak, Izlandért drukkolnak, szorítanak – nem is örültek a dél-amerikaiak vezető góljának. Finnbogason egyenlítő találatánál annál inkább.Herczeg János, a felesége, Bori, és a társaságukban lévő Fodor József, alias Amerika is Izlandnak szurkolt az argentínok ellenében. Jó oldalon álltak, mert a 332 ezres, a vébén debütáló szigetország végül bravúros 1–1-es döntetlent ért el a Messi révén 11-est is hibázó Argentína ellen. A kis csapat még elárulta,szerintük ki lehet az aranyérmes: János Portugáliára, Bori Spanyolországra, József a portugálokra és/vagy a hispánokra voksolt, hozzátéve: – Úgyis a németek nyernek, mint ahogy azt annak idején Lineker megmondta.