Strandjegy nélkül is kondizhatunk, szaunázhatunk: kész a vásárhelyi strand új beléptetőrendszere

A próbaüzem alatt csak figyelmeztetést kapnak, akik más szolgáltatást is igénybe vesznek, mint amiért fizettek. Fotó: Imre Péter

– Jövő kedden indul, és augusztus végéig tart a strand új beléptetőrendszerének próbaüzeme – jelentette be csütörtökön a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Fekete Ferenc vásárhelyi önkormányzati képviselő.Szeptember 1-jétől működik a rendszer élesben. Addig szeretnék felmérni az igényeket. Az új szisztémával megoldható, hogy ha valaki csak szaunázni vagy kondizni akar, csak annak a szolgáltatásnak az árát – a konditerem belépője például 500 forint – fizesse ki. Nem kell kötelezően megvenni az 1400 forintos strandjegyet.

A belépőket „követi" a rendszer, tudja, a vendégek hol tartózkodnak a strandon, illetve az uszodában. Vagyis arra is figyel, hogy mindenki csak azt a szolgáltatást és annyi ideig vegye igénybe, amiért a pénztárnál fizetett – tájékoztatott a képviselő.A strandolási szokásokat is felmérik az új rendszer tesztüzemében, ezért – amennyiben szükséges – a nyitvatartási időt is módosíthatják. – Alkalmazkodni kell a vendégek igényeihez – jelentette ki a képviselő.