Szabadkáig vinné az olcsóbb tramtraint a kormány

Ha sikerül megállapodni egy tízemeletes ház özösségével, az állam Vásárhelyen elindít egy panelvisszabontási programot. 117 kilométer ülterületi kerékpárút épül, 2 milliárdból fejlesztik a laktanyát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárhelyi órház honvédkórházi minősítést szerezhessen.

Ha Lázár János munkájára nem tartana igényt a kormányban, azt nem most beszélné meg, de szerinte jól mű ödik vele a kabinet – ezt lehetett kivenni a miniszterelnö hosszú válaszából, amelyet az aláírást övető sajtótájékoztatón egy érdésre adott. Arról a felvetésről, hogy 340 ezer fiatal inkább ülföldön szeretne munkát vállalni, azt a szempontot említette, hogy a politikusok az elmúlt több mint húsz évben azért dolgoztak, Európában egységes gazdasági tér jöjjön létre, szabadon munkát lehessen vállalni. Ezeket a fiatalokat elmenekültnek nevezni ezért szerinte szamárság. övér László házelnö tvégi kijelentésével kapcsolatban, amely Mészáros Lőrinc gazdagodását minősítette nehezen vállalható fejleménynek, Orbán Viktor azt mondta, hiába kap ilyen érdésből naponta húszat, ugyanazt fogja válaszolni: a gazdasági élet a vállalkozókra tartozik, a özélet a politikusokra. Orbán szívesen tárgyal a CEU-ról New York állam kormányzójával, ugyanakkor nem tartja indokoltnak, hogy kettesben beszéljen Donald Trump elnökkel. A magyar–amerikai kapcsolatok elég jó most ahhoz, hogy erre ne legyen szükség.

Autóval jött Lázár Jánosé házáig, onnan gyalog ment a Dr. Rapcsá András úton Orbán Viktor miniszterelnö a vásárhelyi városházára, vásárhelyi minisztere íséretében. A sétálóutcán aláírta a helybeli Szabó István Alaptörvény-példányát – már benne volt Schmitt Pál korábbi öztársasági elnö ézjegye. A Bessenyei Ferenc Művelődési özpont előtt vállalt egy özös szelfit a székkutasi Szokolay Jennyferrel.Hegyi Endre fotográfus egy épet dedikáltatott vele. A kormányfő megállt korábbi épviselőtársa, Rapcsá András szobránál is. A városházán tárgyalt Vásárhely vezetésével, majd a díszteremben, meghívott vendégek előtt Almási István polgármesterrel özösen aláírta a Modern Városok Program vásárhelyi szerződését, amelyről a polgármester azt mondta, „a további fejlődés ígéretét hordozza magában"."Megvitattuk azt a nehéz történetet" – mondta a miniszterelnö a tramtrain ügyéről. Abban maradtak, a villamosvasútra szükség van, de észszerű áron kell megépíteni, éspedig úgy, hogy Hódmezővásárhelyet, Szegedet és Szabadkát össe össze, vagyis átlépje az Unió jelenlegi határát. Ennek érdekében a kormány tárgyalást kezd a szerb állammal. Mint emlékezetes, egy hónapja Lázár János érte arra a kormányt, hogy ilyen áron – az eredetileg kalkulált 23 milliárd helyett mintegy 50 milliárdért – ne támogassa a Szeged és Vásárhely özé tervezett beruházást. A fejlesztésre nagy szükség van Lázár szerint, de nem mindenáron.A most ötött szerződés szerint az állam 100 hektárnyi területet vesz Vásárhely ipari parkjának, és támogatja azokat a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozásokat, amelyek ott akarnak letelepedni. Vannak ilyenek, de nem tartotta etikusnak, hogy cégnevet említsen. Épül a város mellett egy nagy állami naperőműpark. Ha 2018 után ismét győz a Fidesz, újjászervezi az agrár-felsőoktatást, Hódmezővásárhely pedig „saját intézménnyel kapcsolódhat be" a épzésbe.Megállapodtak az új önyvtár építéséről 4 milliárd forintból, további 4 milliárd jut a Bethlen-gimnázium felújítására és a Németh László iskola bővítésére. 5 milliárdot fordítanak ugyanígy a Kalmár Zsigmond és az Eötvös József nevét viselő intézményekre, valamint a Cseresnyés Kollégiumra.A Modern Városok Programnak ez a 23. megállapodása volt, 3400 milliárd forint értéket épviselnek a szerződéssel érintett fejlesztések a megyei jogú városokban.Pénteki élő videós közvetítésünket itt találja