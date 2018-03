Szabályosak voltak a közbeszerzések az elmúlt 10 évben

– Az elmúlt 10 évben 432 közbeszerzést folytatott le az önkormányzat, nettó 40 milliárd 942 millió forint értékben – közölte a tegnapi, Fekete Sas Kávézóban tartott sajtóbeszélgetésen Kovács László (Fidesz–KDNP) vásárhelyi települési képviselő, a pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette: 2015 volt a csúcsév 76 közbeszerzéssel, 11,1 milliárd forintért. Az évtized alatt 9 esetben indult jogorvoslati eljárás, amelyből hatot a közbeszerzési döntőbizottság elutasított, kettő adminisztrációs hiba miatt megalapozottnak, egy pedig részben megalapozottnak bizonyult.– A vásárhelyi önkormányzatot egyszer sem büntették meg, fel sem merült a korrupció gyanúja, vádja, minden szabályos, törvényes és jogszerű volt – jelentette ki Kovács László . Hozzátette: ezeket a számokat már az új polgármesternek is ismernie kellene, és ezek tudatában kellene kiállnia a nyilvánosság elé, ahol a valós adatokat ismertetheti.– A jelenlegi polgármester, Márki-Zay Péter kampánya alatt végig azt sugalmazta, hogy a közbeszerzések során szabálytalanságok történtek, és korrupció is volt. Ezeknek – mint az elmondott adatok is bizonyítják – semmi köze a tényekhez, megalapozatlanok, kizárólag a kampányt szolgálták – mondta Hegedűs Zoltán, a Fidesz-frakció vezetője. Kijelentette: a tavaly elhunyt polgármester, Almási István korrupciómentesen irányította Vásárhelyt, és kiváló szakemberekből álló bíráló bizottságával a közbeszerzéseket is.– Mivel Márki-Zay Péter nem bízik a korábbi szakemberekben, ezért utaltuk hatáskörébe a közbeszerzéseket is, amelyek évente 3,5-4 milliárd forintot jelenthetnek. Így ő intézheti, ellenőrizheti a pénzügyeket, a pénzmozgásokat. Ismét felszólítjuk: dolgozzon, foglalkozzon végre a Hódmezővásárhelyt érintő ügyekkel, feladatokkal – jelentette ki Hegedűs. Mindketten megemlítették: a megkötött szerződések nyilvánosak, megtalálhatók a város honlapján.Kérdésünkre válaszolva Hegedűs Zoltán elmondta: az önkormányzati könyvvizsgálói pályázat kiírását azért nem támogatták a közgyűlésben, mert már nem kötelező, és megtakarítást is jelent, míg a városi gazdasági társaságoknál cégeknél továbbra is kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. – Egyébként a jól működő belső ellenőrzési csoport és a majdani aljegyző meg tudják oldani ezt a feladatot, és a polgármesternek kiváló szakemberekkel kell körbevennie magát, mint ahogy elődei is tették – fűzte hozzá.– A következőkben sok munka vár mindenkire. Nehéz, de szép és 24 órás feladat a polgármesteré egy ilyen nagyobb város élén – mondta a frakcióvezető. – Helyt kell állni – tette hozzá Kovács László.