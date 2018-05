Szabályosak voltak a vizsgált vásárhelyi közbeszerzések: nem kell 1 milliárd forintot visszafizetnie a városnak

A pontosabb elszámolást kérő, április 25-én érkezett levelek 2011-es, 2012-es és 2013-as számlákat említenek. Ezek záró hiánypótlásokról, átütemezett tartozásokról, áfafizetésről, energiadíj-adósságokról szólnak. Ez először a május 10-ei közgyűlésen hangzott el, később lapunk is írt róla, legutóbb pedig az említett hétvégi videóüzenetben beszélt róla a polgármester. Márki-Zay Péter ismét hazugságokkal veri át a vásárhelyieket. A polgármester szerint az önkormányzatnak mintegy 1 milliárd forintot kell visszafizetnie a Belügyminisztériumnak, a korábban a városnak biztosított támogatások nem megfelelő felhasználása miatt. Ez nem igaz! – olvasható a közleményben. A Fidesz azt írja, Márki-Zay szokásos módszerével dolgozik: féligazsághoz hazugságot kapcsol, ami így hihetőnek tűnik. – Valójában ellenőrzés zajlik, de ez a korábbi években is hasonlóan történt. Nincs visszafizetési kötelezettség, nincs kényszerhelyzetben a város! – hangsúlyozza a Fidesz. A korábbi években is voltak be nem tervezett kiadások, milliárdos fejlesztési programok, melyek önerejét a város állta, „ennek ellenére soha nem volt gond a fűnyírással vagy a városüzemeltetéssel" – áll a közleményben.Márki-Zay Péter soron kívüli ellenőrzést rendelt el az elmúlt évek városi közbeszerzéseinél, három területen. A jelentések május 11-én készültek el – tudatta a vásárhely24. A belső ellenőr az étel- és italfelszolgálás, éttermi és büfészolgáltatási feladatokat, a Hódmezővásárhelyi Hulladékgazdálkodási Programot és a városi térfigyelőkamera-rendszert vizsgálta, és mindegyiknél szabályosnak ítélte a közbeszerzéseket, amelyek megfeleltek a hatályos törvényeknek. Mindig szem előtt tartották a város érdekeit, a kamerák esetében pedig a rendőrség javaslatait is – szögezi le a jelentés.