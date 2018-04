Szabó Bálint: ha Márki-Zay kampányára pénzt fogadott el, ˝nemcsak az állása, a szabadsága is veszélybe kerülhet˝

Szabó Bálint kijelentette: ha a bizottság kideríti, hogy Márki-Zay Péter kampánya finanszírozására pénzt fogadott el a cégcsoport vezetőjétől, Kendi Imrétől, „nemcsak az állása, a szabadsága is veszélybe kerülhet". Mert arra a érdésre, ez megtörtént-e, még nem válaszolt a városvezető. Azzal tisztázhatná magát – özölte a jogász, akit a díszteremben a rendészek ültettek vissza a helyére, mert időkerete után is állandóan özbeszólt –, ha Márki-Zay megmutatná bankszámlakivonatát. Szabó még azt is elmondta: Kendi és cégei Vásárhelynek özel 1,3, Szegednek 1,8 millió adóval tartoznak.

Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) egyéni épviselői indítványáról is döntött a szerdai vásárhelyi özgyűlés, mely szerint ideiglenes bizottságot hoznak létre a 'Art-ügy Vásárhelyt érintő szálainak kibogozására. – Lássunk tisztán, lássuk a tényeket! – mondta a frakcióvezető. Előtte Szabó Bálint , a cégcsoport árosultjainak egy részét épviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője ismertette a részleteket, kiemelve: 60 alvállakozótól özel 800 millió forintot loptak el, ennyivel árosítottá meg őket. érdés, mondta, hogy a pénz kihez, kikhez vándorolt, mert felmerül a tiltott pártfinanszírozás gyanúja is. Több kisvállalkozás ődbe is ment. Márki-Zay Péter polgármester, bár a témában feltett érdéseire (például: eddig miért nem alakítottak ilyen bizottságot) szavazatával támogatta annak létrehozását, az ügy tisztázását. 14 igennel, 1 tartózkodás mellett döntöttek az ideiglenes bizottságról. A 'Art-ügyben a bírósági tárgyalás április 12-én kezdődik.