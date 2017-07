Szálló homoktól szenvednek a csiszoló közelében élők - Minden rendben van az üzemmel az önkormányzat szerint

A linóleumon söpörjük a homokot. Zacskóban szoktuk gyűjteni, látszik rajta, hogy nem por, hanem valódi homok

– panaszkodott a hódmezővásárhelyi Oláhné Tóth Etelka. Délibáb utcai házukat csak egy töltés választja el az Iparegylet utcától, ahol festőműhely működik.– Máshonnan nem jöhet, csak a műhely egyik fóliasátrából, ahol nyitott ajtónál végeznek homokcsiszolást. A szél is folyamatosan arról fúj, de már fél 7-kor dolgoznak. Nem lehetne valahogy zárt rendszerben megoldani? – tette fel a kérdést Etelka. – Reggeltől estig dolgoznak minden hétköznap – tette hozzá a nyugdíjas ápolónő.

Négy éve kezdődött az egész, azóta a hörgőm folyamatosan be van gyulladva, köhögök. De nemcsak az én egészségemnek árt, kilencen betegedtünk meg, egy tizedik lakó nemrégiben hunyt el. Nem fogjuk tűrni, hogy nem hajlandók elismerni, ami mindenki számára nyilvánvaló

Tönkrement az egészsége - állítja Oláhné Tóth Etelka, aki gyógyszeradagoló géppel tisztítja ki nap mint nap műanyag légcsövét a belélegzett portól. Fotó: Máté Gergely

– magyarázta.

– Kénytelenek voltunk műanyaggal körbevonni a teraszunkat is, hogy legalább ki tudjunk ülni anélkül, hogy homokot lélegezzünk be. Holott egy terasznak nem ez lenne a funkciója – jelentette ki Etelka.– Tisztességes életet szeretnénk élni! – csattant fel.– 1972-ben költöztünk ide, itt nőttek fel a gyerekeink, a homokcsiszolás óta, vagyis négy éve kezdődtek a légúti problémáink. Nekem műanyag légcsövem van, gyógyszeradagoló géppel kell orvosságot szednem, hogy esténként kitisztuljon a cső a belélegzett törmeléktől. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan vizsgálatokra kell járnom, éjszakánként alig alszom, és levegőt is alig bírok venni – magyarázta Etelka.Etelkáék szomszédja, aki kérte, nevét ne írjuk le, 1965 óta él a Délibáb utcában, de tüdőgondjai szintén négy évvel ezelőtt kezdődtek.

Oxigénpalackot használok, a tüdőproblémáim miatt a szívemet is kellett már műteni

Lapátolni lehet a homokot Tóth Etelkáéknál. Ez éppen két nap termése. Fotó: Máté Gergely

– mondta rekedtesen.

– Már egy nagy stóc levelet kaptunk. Budapestről egyszer eljött egy szakember, megmutattuk neki a sátrat a töltésről. Amikor elmondtuk neki, hogy ott milyen munka folyik, azt hitte, hogy hülyének nézzük – fogalmazott Oláh Gyula, Etelka férje, egykori mentőápoló.A Csongrád Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi osztálya vizsgálta májusban a problémát. Az Etelkáék házával szembeni töltésen álló diófa leveléről megállapították, hogy „por-, illetve homoklerakódást nem tapasztaltak", de a kerítésük előtti tujáról hullott a por. Ez alapján a környezetvédelmi osztály szerint kijelenthető, hogy Etelkáék háza „a homokfúvási tevékenység esetleges kiporzásának hatásterületén kívül esik".

A belvárosból egyszer kiautózott egy anyuka, hogy megnézze a környéket, érdemes-e ideköltözni. Felment a töltésre, amint meglátta a homokcsiszolót, visszaült a kocsijába azzal, hogy nem fog sírhelyen élni

– idézte fel Etelka.Megkerestük az érintett vállalkozót is, aki nem akart nyilatkozni, mert állítása szerint nem valós ez a probléma. Hozzátette: ezt egy évek óta tartó, folyamatos önkormányzati vizsgálat támasztja alá. A városháza munkatársai többször tartottak helyszíni szemlét az üzemben és a panaszosnál is, de nem tapasztaltak problémát. A kiadott engedélyek megfelelnek az országos és az európai uniós jogszabályoknak – áll az egyik vizsgálatot követően az önkormányzattól kapott levélben.