Számítógépek az időseknek - használaton kívüli gépeket adományozott a kormányhivatal Vásárhelyen

– Ajándékozni jó, főleg ha azt szívesen, örömmel fogadják, és használják is – mondta Juhász Tünde kormánymegbízott szerdán Vásárhelyen, a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában. Az intézménynek a Csongrád Megyei Kormányhivatal 4 számítógépet adományozott.



Ez nem egyedi eset: az elmúlt években összesen 56 használaton kívüli számítógépet adományozott megyeszerte a kormányhivatal. Többek között olyan intézményeknek, mint a szegedi hajléktalanszálló vagy a szentesi idősek otthona és a helyi kórház. Most pedig a Kovács-Küry otthon, amelyet a kormányhivatal a használaton kívüli irodai bútorokkal segített.



A kormánymegbízott kifejtette: pályázatokkal időről időre megújíthatják számítógépparkjukat, amire szükség is van, mert a kormányhivatalban 1700-an dolgoznak, ez közel ennyi számítógépet jelent, a még használható régebbieket pedig hagyományosan elajándékozzák. – Bízunk abban, hogy az otthonban élők életminőségét javítja ez a négy gép, amelyeket itt, a látogatószobában használhatnak majd – mondta Juhász Tünde.



Bálint Gabriella, a Kapcsolat Központ főigazgatója annyit fűzött hozzá: a látogatószoba a gépekkel teljesen megújult, most már inkább informatikai helyiség. – Tudom, hogy van rá igény, már több lakó jelezte, szívesen használnák majd a számunkra és számukra is új számítógépeket – tette hozzá.