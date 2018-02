Szanyi Tibor: Hernádi Gyula az én jelöltem az időközi polgármester választásokon

Szanyi Tibor: Nem tagadom, korábban is nagy tisztelője voltam Hernádi Gyulának, de most különösen tetszett a bátorsága, amiért bejelentkezett polgármesterjelöltnek. Egy baloldali embernek nem lehet hagyni, hogy egy városban két jobboldali jelölt legyen a választék. Azt, hogy ő megjelenítette a baloldali szocialista értékeket, nagyon – nagyon fontosnak tartom. Ahhoz, hogy valaki polgármester legyen, mindenképpen kell egy nagyon komoly lokálpatrióta elkötelezettség. Őshazámban, ami Budapest, Újlipótváros, azaz a XIII. kerületben a közélethez nem is tudnak olyanok hozzáférni, akikből nem süt a lokálpatrióta elkötelezettség. Ezt a szó legjobb értelmében mondom. Hernádi Gyulát mindig is lokálpatriótának ismertem. Ő soha nem akart olyan dolgokba beleszólni, amitől egy kicsit távolabb volt. Viszont mindig nagyon figyelt Hódmezővásárhely érdekeire és ez mindenképpen pozitív dolog. Ami a politikai részét illeti: rendezzük a sorokat! Hernádi Gyula jelenleg is tagja a Magyar Szocialista Pártnak és ez a reményeim szerint így is fog maradni. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a Magyar Szocialista Párt kizárjon valakit azért, mert a baloldali értékeket jeleníti meg egy választási küzdelemben.Czabarka János: Jól tudom azt, hogy az MSZP országos szinten azt állítja, nem fog összeállni a Jobbikkal, miközben a helyi szocialisták a Jobbik által kitalált jelölt mellé álltak? Erről mit gondol?Szanyi Tibor: Ez nem helyes. Ez a jelölés nem élvezte az országos vezetés egyetértését, minthogy az ki se lett kérve ismereteim szerint. Tehát itt ezért elég gyenge lábakon állt ez a helyi jelölés. Kétségtelen tény, hogy Hernádi Gyula jól döntött, amikor azt mondta, hogy oké, ebben a szituációban ő nem is szocialista jelöltként, hanem független, bár túlzottan szocialista érzelmű és világnézetű emberként kíván beleszállni ebbe a mérkőzésbe. Úgyhogy nyugodtan lehet őt úgy tekinteni, mint a magyar baloldal, a Magyar Szocialista Párt egyik jeles képviselőjét. Ez a „kizárósdi" ráadásul még a helyiek értelmezésében is csak pont a választás napján tudna hatályba lépni. Hernádi Gyula a Magyar Szocialista Párt tagja. Ő maga is hűen képviseli azt a nézetet, hogy a Jobbikkal nincs összefogás.Czabarka János: Ha lehetősége van rá, akkor Ön miben tud segíteni Hernádi Gyulának?Szanyi Tibor: Azt mindenképpen szeretném elkerülni, – és most egy nagyon őszinte vallomás jön tőlem – hogy helyi ügyekbe beleszóljak. Ráadásul Hernádi Gyulánál biztos, hogy nem fogom tudni jobban megmondani, mit kell ott helyben csinálni. Nekem rokonszenves az ő indulása, s ez egy tényező. Viszont ha igényli, nagyon szívesen mondok neki olyan tanácsokat, amivel esetleg jobban tudja pozícionálni a maga értékrendjét.Czabarka János: Arra sincs lehetősége, hogy azokkal az emberekkel beszéljen, akik a polgármester-jelölt urat gyakorlatilag több éves ismeretség után hátba támadták és azt mondani nekik, hogy gondolkozzunk el azon, mi történik?Szanyi Tibor: Ezt azért meg szoktam tenni, már ami a belső pártfórumokat illeti. Nem érzem, hogy ne tettem volna meg, ami rajtam múlik. Persze, hogyha valaki valamilyen érdekből neki akar rontani egyik elvtársának, vagy barátjának, netán jó ismerősének, azt általában elég nehéz lebeszélni arról, hogy fordítsa meg a gondolatait. Hiszem azt, hogy a hódmezővásárhelyi polgároknak meg van az a hozzáállása, kulturált jóérzése, hogy a jelenleg látható három jelöltből ki tudják választani azt az egyet, aki számukra a leghitelesebben tudja a várost képviselni, megjeleníteni. Szerintem ez Hernádi Gyula.A riport átirata a p