Százmilliós autócsodákat is készít a vásárhelyi restaurátor - Raffai Lajos karosszérialakatos egyszerre 3 autón dolgozik

Elképesztő érték



A megfelelően restaurált, eredeti állapotban lévő autók komoly vagyonokért cserélnek gazdát, ha egyáltalán megválik tőlük a tulajdonosuk.

A kabrió 111-es Mercedes – amelyből kettő is áll a hódmezővásárhelyi műhelyben – 1967-es kiadású, felújított példányát a hasznaltauto.hu oldalon 59 millió 990 ezer forintért kínálja az egyik magyarországi Mercedes-márkakereskedés. A favázas 290-es csillagos autóból egy külföldi oldalon találtunk egy eladót, az 1934-ben gyártott, nyitott tetős kocsit 328 ezer 355 amerikai dollárért, azaz kicsivel több mint 90 millió forintért árulják. Egy 1965-ös Porsche 911-es pedig már 265 ezer euróért, azaz közel 86 millió forintért a miénk lehet.

– Titkon nagyon szerettem volna ezt a szakmát űzni, de az, hogy tényleg elkezdtem foglalkozni vele, teljesen a véletlen vakszerencse műve volt – kezdte Raffai Lajos hódmezővásárhelyi karosszérialakatos, aki miattunk szakította félbe a munkát és vezetett körbe a műhelyében. – Egy Németországban élő magyar úriember kért meg, hogy újítsam fel a Triumph TR4- es kocsiját 20 évvel ezelőtt. Teljes restauráláson ment át a kocsi, az utolsó csavarig, minden apró részletig felújítottuk kívül-belül. Mindig az eredeti állapot helyreállítása a legfontosabb, erre törekszem, mindent meg kell menteni, amit csak lehet. Az utángyártott alkatrész a mi esetünkben a szükséges rossz. Közel egy évig dolgoztam rajta – mesélt első munkájáról.Raffai Lajos szerint a restaurálás bizalmi állás, mint fogalmazott, olyan, mint amikor befekszik az ember a műtőbe, elaltatják, és nem tudja, mit fognak vele csinálni.– Elkezdtem összeszedni egy restaurálással foglalkozó csapatot. Ketten közülük – Gallai László kárpitos és Takács Miklós, az elektromosságért felelős szakember – még most is velem dolgoznak. Sokat segít az öt évvel ezelőtt segédként kezdő Gulyás József is – mutatta be a csapatot.A mester első megbízója hozta a többi kuncsaftot, mert a jó restaurátor híre szájról szájra terjed. A vásárhelyi műhelybe a kuncsaftok nagy része Németországból érkezik. Raffai körbevezetett minket a műhelyében, ahol bárhová néztünk, egy-egy legendás autót vagy annak valamelyik alkatrészét láttuk.Egy 1938-as favázas, 290-es Mercedes mellett egy még félkész állapotában is gyönyörű kabrió 111-es áll a 70-es évekből. Egy másik garázsban egy 1964-es Porsche 911-es vár a sorára, amely egy Budapesten élő izraeli vállalkozóé, aki véletlenül keveredett el Hódmezővásárhelyre, de a mostani SL Mercedes őséből, a 190 SL-ből is van ott egy példány.– Számomra minden autó kedves, de a legizgalmasabb munkám egy favázas Erdmann & Rossi volt. A jármű egy felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény része volt, amely sajnos elégett egy tűzben. A jól ismert bordányi Kisapáti István, a Csongrád megyei veteránautó- gyűjtők emblematikus alakja bízott meg a karosszéria elkészítésével. Egy olyan történelmi darab volt, amelynek csak eszmei értéke van. Dubajba is készítettem már autót, az egy olyan Lancia Zagato volt, amelyből csak 160 darabot gyártottak – mesélte Raffai Lajos, aki általában egyszerre három járművön dolgozik, és „civilben" egy Renault Kangoo kishaszonjármű és egy Chrysler Sebring kabrió tulajdonosa.