Székesfehérvárra és Balatonfüredre kerültek a terméknagydíjak - Mindszenti első és vásárhelyi második díj

A mindszenti Metalucon Kft. 1. díját Nagy Benkő Mária ügyvezető lánya, Albert Henrietta vette át Antal Gábortól. Fotó: Imre Péter.

A díjazottak egy csoportja, a nagydíjasokkal az előtérben a vásárhelyi Bagolyvár Étterem előtt. Fotó: Imre Péter.

Egyedi nagydíjak

A terméknagydíj mindig egyedi, művészi értékű. Idén Návay Sándor vásárhelyi szobrászművész alkotása, mely A lóekétől a GPS-ig címet viseli. A tegnapi ünnepségen Fekete Balázs kiállítás-igazgató bejelentette: tárlatot rendeznek az eddigi nagydíjakból.

A vásárhelyi XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok díszevendég országa Szerbia lesz – mondta bevezetőjében, köszöntöjében Antal Gábor, a rendező cég, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója. Arról is szólt, az északi elkerülő megkönnyíti majd a közlekedést, különösen azért, mert a városban a tramtrain-munkálatok miatt egymást érik az útlezárások és terelések.Az idei, május 10-től 12-ig rendezendő eseményen 286 ipari és több mint 250 állattenyésztési kiállító szerepel majd, akadnak – a szerbeken kívül –, akik külföldről érkeznek, vagyis nem magyarországi képviseletükön keresztül vesznek részt a kiállításon és vásáron. Az is elhangzott, a nyereségen kívül az elmúlt 2 évben 150 millió forintot áldoztak a kiállítás fejlesztésére, a területek és csarnokok bővítésére.Az idei termékdíjra 46 pályázat érkezett 15 a növénytermesztésben és 31 az állattenyésztésben. Idén négy Csongrád megyei jelentkező is akadt, a mindszenti Metalucon Kft. kettő, a vásárhelyi Dió 896 Kft. és a szentesei Árpád-Agrár Zrt egy-egy pályázattal. Rögtön nagy sikerrel: a Dió 896 a dio vin lombtrágyával második, a Metalucon pedig egyik pályámunkájával, a mezőgazdaságnak szánt konténer-termékcsaláddal első díjat kapott. A másik Metalucon-pályázat és az Árpád-Agrár oklevelet érdemelt. A nagydíj növénytermesztésben Székesfehérvárra, állatttenyésztésben Balatonfüredre vándorolt. Az ünnepséget a Bagolyvár Étteremben tartották.– Először jelentkeztünk és állítunk ki a gazdanapokon. Erre a sikerre nem számítottunk, ami viszont arra ösztönöz minket, hogy jövőre is pályázzunk a termékdíjra – közölte Tóth Roland, a Dió 896 képviseletében.– Mi is először pályáztunk és önálló kiállítóként is debütálunk – most van olyan termékünk, amit így megmutathatunki –, társkiállítók korábban már voltunk – mondta a Metalucon ügyvezető igazgatója, Nagy Benkő Mária, aki helyett, mert éppen tárgyaláson volt és később érkezett, lánya, Albert Henrietta vette át a díjat. Azzal folytatta: nagyon meglepődtek és természetesen örülnek díjnak, hangsúlyozta, ez kollektívájuk közösmunkájának eredménye.Fekete Balázs kiállítás-igazgató az újdonságokról szólva elmondta: gasztroudvart alakítanak ki, egy területre helyezve az ételeket, finomságokat kínálókat. Azt is kijelentette, az alapkoncepció, a kiállítás tematikája és a résztvevők köre most és a jövőben is szigorúan meghatározott.