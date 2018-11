Székkutas idén is fejlődött, már dolgoznak a jövő évi terveken is

Szél István arról is beszámolt, hogy a Mester utcai volt István iskolában év végéig megszüntetik az állattartást. Az elképzelések szerint a 230 négyzetméteres épületben 4 szociális bérlakást alakítanának ki.

Az idei fejlesztésekről számolt be Szél István, Székkutas polgármestere a hétfői lakossági fórumon, amelyet a helyi gondozási központban tartottak. A Mágocsi út 4524 méteres szakaszon, 450 milliós beruházással újult meg. A Magyar Közút Zrt. a tárgyalások eredményeképpen jövőre a belterületen megerősíti a padkát.A polgármester beszélt az egészségház felújításáról is, ami 130 millió forintba került, 15 millióért az eszközparkot is fejlesztették. A piacberuházás jelenleg is zajlik, csakúgy, mint a polgármesteri hivatal felújítása, illetve a művelődési központ tetőcseréje.A lakosság többek között azt vetette fel, jó lenne, ha az iskolának saját tornaterme lenne, illetve ha az egyedülálló idős, beteg emberek segítséget kapnának a településtől például a fűnyírásban.