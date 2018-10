Székkutasi tragédia: Kiderült, milyen kapcsolatban állt egymással a 4 áldozat

Halálos vonatbaleset Tolna megyében is

Halálra gázolt egy embert a a Pécsre tartó InterCity Kurd és Döbrököz között, Tolna megyében csütörtök este. Az érintett szakaszon szünetel a vasúti közlekedés - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-t. Kavalecz Imre közleményében azt írta: a hatósági intézkedések ideje alatt az utasokat pótlóbuszok viszik az érintett szakaszon.

Újságírónk péntek reggel kiment a helyszínre, ahol már csak néhány szétszóródott autóalkatrész, egy kupac ruha, nylon kesztyűk és két fekete zsák emlékeztetett az előző esti tragédiára. A vonatközlekedés zavartalan, a fénysorompó működik.Információink szerint mind a négy áldozat hódmezővásárhelyi lakos volt. A hátul utazó két fiatal barátok voltak. Mindketten tizennyolc évesek. Az idősebb fiú nyáron töltötte a tizennyolcat, a mellette utazó barátja decemberben lett volna nagykorú. Az autót nem az áldozat szülei vezették, hanem az egyik fiú barátnőjének szülei ültek az első üléseken.Huber Krisztián, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese arról tájékoztatta portálunkat: az Orosháza felől érkezett az autó a régi 47-es főúton érkezett, nagy valószínűség szerint Székkutas irányába haladt volna tovább.A személyautóban négyen ültek. Két 18 évhez közeli fiatal, és két felnőtt: egy nő és egy férfi esett áldozatul a balesetnek. Nem tudjuk, hová valósiak.A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a működő fénysorompó és félkaros sorompó ellenére hajtottak rá a sínre. Az autó vezető felőli oldala leszakadt, a vonat több mint 200 méteren sodorta maga előtt, mire meg tudott állni. A gépjármű másik fele megpördült, és a fénysorompótól tíz méterre állt meg Orosháza felé, az árokban hever. Egy hódmezővásárhelyi temetkezési cég autója most érkezett a helyszínre.A helyszínen tartózkodó kollégánk elmondta: a Szeged felől közlekedő vonat féktávolsága alapján több mint 200 méteren sodorta a vonat a személyautót, amelynek négy utasa életét vesztette. A vasúti átkelőnél jelenleg a fénysorompó nem világít, a félsorompó nincs leengedve. Az utasokért vonatpótló busz érkezett, Székkutas felől csak az orosházi elkerülőre lehet felhajtani, a régi 47-est lezárták. Zajlik a rendőrségi helyszínelés.Egy személygépkocsit sodort el a vonat Székkutas és Orosháza között a vasúti átjáróban -. A baleset Kakasszéknél történt, a régi 47-es nyomvonalán. Az autóban utazó négy ember a helyszínen életét vesztette. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg. Az orosházi hivatásos tűzoltók megkezdték a helyszínen a műszaki mentést. A vasúti közlekedés áll az érintett szakaszon.A Szeged-Békéscsaba vonalon, csütörtök este fél hatkor baleset történt. Orosháza és Székkutas között egy fény-és félsorompóval ellátott vasúti átjáróban személyvonat személyautóval ütközött. A hatósági intézkedések ideje alatt az utasokat vonatpótló buszok szállítják.A baleseti helyszínelést a rendőrség - vasúti szakértők bevonásával - elkezdte.Az erre utazóknak hosszabb menetidővel is számolniuk kell.A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a balesettel érintett szakaszon teljes az útlezárás, a forgalmat a 47-es főút irányába terelik.a szemtanúk, a: a balesetnél jelen lévők nem tudták eldönteni, egy vagy két autó áll kettészakadva a vonat előtt.Hamarosan további információkat és fotókat is közlünk a helyszínről.