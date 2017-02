Székkutason figyelik a Herbária kapuját: családon belüli üzleti vita miatt jöttek az erős ˝kempingezők˝

„Mi csak kempingezni jöttünk" – viccelődött az egyik ember a négyfős csoportból a székkutasi Herbária üzeme előtt csütörtökön. A férfiak négy napja vertek sátrat az üzem előtt, de senki sem tudja, hogy kik ők. Nekünk nem árulták el azt sem, hogy miért mentek oda. Azt viszont elmondták, hogy a héten ott „semmi sem fog történni".



A Portfolio.hu internetes oldalon el lehet olvasni, eddig mi történt: a Herbária Zrt.-ben tulajdonviták alakultak ki Soproni Tamás és fia, Soproni Márton között. Soproni Tamást visszahívták az igazgatóságból, fia került a vezérigazgatói pozícióba, önálló képviseleti joggal.



A székkutasi üzem dolgozóinak a munkáját ez nemigen érinti. A faluban többen Soproni Mártont látták az üzem előtt várakozva. Ottjártunkkor őt nem láttuk, csak a négy férfit, egy Mazda személygépkocsit és egy sátrat, amelybe az üzemből áramot vezettek. Állítólag azért vannak ott, hogy Soproni Tamást ne engedjék be.



– Nincs felhatalmazásom rá, hogy erre a kérdésre válaszoljak – mondta Simon Angelina, az üzem vezetője. Azt kérdeztük tőle, hányan dolgoznak a cég székkutasi üzemében, amely a község legnagyobb munkaadója. Arra a kérdésre sem akart válaszolni, hogy Soproni Mártont mikor látták utoljára Székkutason.



Amikor fotóriporter kollégánkkal a telephez értünk, a férfiak épp edzettek, fekvőtámaszoztak az autó mögött. Az üzem egyik biztonsági őre kijött a portáról, hogy a fotózáshoz szükséges engedélyünket kérje. Pedig a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala szerint a Kamilla utcának ez a része közterület.



Megkerestük Szél Istvánt, Székkutas polgármesterét is, aki azt mondta, hogy tudnak az ott táborozó férfiakról. – Engedélyt adtam rá – jelentette ki a polgármester. Azt is elárulta, hogy Soproni Márton kérte a közterület-használati engedélyt.



Az országosan kétszáz embernek munkát adó, több mint száz saját és franchise-bolttal rendelkező gyógynövény-feldolgozó vállalat másik, balmazújvárosi üzemét nem tudtuk elérni.