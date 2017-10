Szélesítik a vásárhelyi Bodzási utat, pályázatot írnak ki a városi könyvtár igazgatói posztjára

Csupán pár napirendi pontot tárgyaltak, a többit elnapolták október 20-ra a képviselők a a tegnapi vásárhelyi közgyűlésen, amelyen Almási István polgármester betegség miatt nem vett részt.



Először arról határozott a testület, hogy a november 30-án lejáró könyvtárvezetői posztra pályázatot írnak ki. Jelenleg Soós Csilla a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár igazgatója, kérdésünkre elárulta: ő is pályázik az újabb 5 éves vezetői ciklusra. A Kossuth téri I. világháborús emlékmű bővítéséről – környezetében feltüntetik a több mint 3000 vásárhelyi áldozat nevét – is tárgyaltak. A megvalósításra korábban Szilágyi Balázs kapott tervezési megbízást, a költség 53 millió forint.



A 47-es főút északi elkerülője miatt megváltozik a közlekedési szerkezet a városban. Az Ady és a Kaszap utcáról Tabánra és Tarjánra terelődik inkább a forgalom. Ezért a Bodzási útnak a város és 47-es elkerülő körforgalma közötti szakaszát közel 215 millió forintból szélesítik, megerősítik. Erről már korábban, az ehhez szükséges közbeszerzés kiírásáról most döntöttek. A jobbikos Molnár Lászlóné hozzászólása alapján kiderült: elképzelhető, hogy a büdzséből az út további szakaszán meglévő úthibákat, süllyedéseket, kátyúkat is kijavítják a Bodzásin.