Szélmalomharcot vív a játszótéri rongálókkal Hódmezővásárhely

Ez a leharcolt lovas szekér a Damjanich utcai játszótéren áll. Az egyik hátast már ˝elkötötték˝.

Fotók: Máté Gergely

– Erről aztán lehet írni. Le van roggyanva az egész játszótér – panaszolta Margit, miközben két unokájára vigyázott a Damjanich utcai játszótéren. – Látszik, hogy ha a fatornyon állnak, elkezd imbolyogni az egész. Ott van az a másik játék, arról elvitték az egyik lovat. Nem tudom, mire lehet jó bárkinek is. A kút sem működik, a most nyílt nyilvános vécéhez járnak vízért a gyerekek, ami előfordult, hogy csak délután 4-kor nyitott – sorolta Margit.Sedlák-Rostás Beátával és kislányával, Szonjával szintén a Damjanich utcai játszótéren találkoztunk. – Jó lenne, ha jobban karban tudnák tartani a játszótereket. Amikor még új volt ez és a népkerti játszótér, mindkettő nagyon jó volt – fogalmazott Beáta. – Figyelek rá folyamatosan, de annyira nem szigorúan, ezért lehet, hogy ha én és a lányom vagyunk ott az Európa parkban, amikor leszakadt a kötél, akkor baj lett volna. A mozgó fatoronyra azért engedem fel, mert én ennél rosszabb játszótereken is játszottam gyerekként, és túléltem – fejtette ki véleményét az anyuka.

Az utóbbi hetekben történt, hogy az Európa park játszóterének egyik játékáról leszakadt egy elem, amin épp egy gyerek játszott. Csak azon múlt, hogy nem esett le a kisgyerek, hogy az édesanyja épp ott állt alatta. A játékot végül egy ismeretlen javította meg.Valószínűleg rongálás történhetett, hiszen a kötelet tartó csavarokat csak úgy lehet meglazítani, ha azokat valaki a játékra felmászva kezdi el csavarni – tájékoztatott a vásárhelyi önkormányzat. A városban évente többmilliós károkat okoznak a rongálók, a népkerti játszótéren a piciknek szánt hintát kellett kicserélni, mert tönkretették. Az Éva utcában pedig a libikókát törték ketté, a Szabadság téren az egyik játék csavarjait szedték ki, és dobálták szét a földön. A negyven vásárhelyi játszótér felülvizsgálata jelenleg zajlik, viszont amint véget ér, már kezdhetik is elölről.– Ez az egyik legjobb játszótér a városban – mondta Pogány László , miközben unokájával, Szonjával játszott az Európa park homokozójában. – Tetszik, hogy van homokos és árnyékos rész, ahol 30 fokban is elviselhető a hőség. Náda Edit a lányait már nem a hozzájuk közeli, a Kaszap utcai tízemeletesek mögötti játszótérre viszi, hanem a Németh László Gimnázium és Általános Iskola és a Tesco közti játszótérre járnak. – A csúszda például el van repedve, de elképzelhetőnek tartom, hogy a rendszeres használat miatt adta meg magát a műanyag. Örülnénk, ha megjavítanák – mondta Edit.