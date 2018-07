Személyeskedésig fajult a vita a hódmezővásárhelyi rendkívüli közgyűlésen

Az épület, amely körül elszabadultak az indulatok. Fotó: Imre Péter

Az indulatokat az szabadíthatta el, amikor Hegedűs Zoltán kijelentette: – A vásárhelyiek nem szeretik a maszatolást. Ne beszéljünk mellé, legyünk egyenesek: polgármester úr ezt az épületet odaígérte az édesapjának, Márki-Zay Jánosnak a Csodák Palotájára. (A vásárhelyi fizikatanár az oktatást segítő modelleket talált ki.)

– Sok tervem van, az egyik, hogy olyan közgyűléssel dolgozzak, ahol a képviselők nem hazudnak. A nem hazudozó képviselők akár lehetnének önök is

A Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola megnövekedett tanulói létszáma – a második 5. osztálynak nincs helye a Deák utcai épületben –, az oktatás minőségének javítása, az anyaépület kis terei miatt kérte az Ótemplomi Református Egyházközség az önkormányzattól a Petőfi utca 6. szám alatti épület átadását.Ezt indítványként Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője nyújtotta be. Az ingatlanban, amely eredetileg is általános iskolának épült, korábban az Agrárcentrum és a Járási Hivatal is helyet kapott. Jelenleg a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület és a lövészklub működik benne.A teljes átadással szemben Márki-Zay Péter polgármester azt javasolta, a suli csak a jelenlegi igényei szerint kapjon termeket az épületben, amelyben – mint egy közösségi házban – helyet adhatnának civil szervezeteknek. A polgármester megemlítette a helyet kereső belvárosi olvasókört, a játszóházat, a retrójáték- és vadászkiállítást, a vasútmodell-terepasztalt és a Csodák Palotáját, ahol a fizikával és egyéb természettudományokkal játékos formában ismerkedhetnének a gyerekek. Ezt módosítóként nem vehették figyelembe, mert a bizottságok elé nem terjesztette, azok nem tárgyalhatták.– Nem indokolt a teljes épület átadása, ezzel ellehetetlenítenénk a civil szervezeteket – jelentette ki. Ezt Nagy Ernő szocialista képviselő is osztotta, hangsúlyozva: okos kompromisszumra kell törekedni. Véleményüket Szőnyi tanárai és Grezsa Ferenc, az ótemplomi gyülekezet iskolaügyi gondnoka is kifejtette. Majd személyeskedésig fajuló vita alakult ki, közbeszólásokkal, tetszésnyilvánításokkal, vádakkal.Márki-Zay először nem tartotta arra méltónak a felvetést, hogy reagáljon rá, később hazugnak nevezte Hegedűst.– mondta. Ezt az általánosítást többen, így Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) is kikérte magának és elkezdte sorolni a polgármesternek a kampányban elhangzott olyan kijelentéseit, amelyeket ő tart hazugságnak.A csörte zárásaként az eredeti témára Kovács László (Fidesz–KDNP) terelte vissza a szót. Név szerint szavaztak a képviselők, és 10 igennel 4 nem ellenében úgy döntöttek: a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola a teljes épületet megkapja használatra, és majd a reformátusok dönthetik el, kit engednek be „bérlőnek". A gazdasági egyesület – amely, mint írtuk, az ingatlanban működik – elnöke, Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP) is igennel szavazott.Arról is határoztak, hogy pályázatot írnak ki a VTV-t működtető Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára, és a város pályázik a helyi tömegközlekedés költségvetési támogatására, 15 millió forintra.A Petőfi utca 6. szám alatti egykori iskolaépületet adta át használatra a református egyháznak a város. Fotó: Imre Péter