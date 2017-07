Szemészeti vizsgálatra érkezett Vásárhelyre Gábor - meglepődött: mozgáskorlátozott beteg sem parkolhat a kórház udvarán

Csak az arra jogosultak parkolhatnak a kórház területén, a betegek nem.

– A portán közölték velem, hogy nem lehet a mozgáskorlátozottaknak behajtani és ott hagyni az autót, amíg megvizsgálják. Szerencsére elkísért a kollégám is, akkor ő vezetett. De ha egyedül megyek, gondban lettem volna. Mozgáskorlátozott vagyok! – panaszkodott a csongrádi Nagy Gábor.– Szürke hályogom volt, emiatt kellett elmennem a vásárhelyi szemészetre a múlt héten – idézte fel a 68 éves férfi. Kedden műtötték, majd vizsgálatra ment másnap. Mind a kétszer a kollégája kísérte.

– Nem volt más választásunk: kiszálltam, a kollégám pedig kiment az autóval a kórház területéről, és ott várt engem, amíg tartott a vizsgálat. Nem vitatkoztam, beletörődtem. Mit tudtam volna tenni? Lehet, hogy nem is az az ember tehet arról, hogy ezt kellett mondania – magyarázta Nagy Gábor, akinek a térdét öt évvel ezelőtt műtötték. – Nincs olyan pillanat, amikor ne fájna a térdem – tette hozzá.– Múlt pénteken is voltam ugyanott vizsgálaton, akkor egyedül. Már nem kell kísérő, mert rendesen látok, és tudok vezetni – jelentette ki.A kórház területén van parkoló, egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott hellyel – ez mintegy 10 méterre van a bejárattól. Ottjártunkkor azzal szemben, körülbelül négy méterre öt autó parkolt. Ezek közül három parkolási engedéllyel, de a többinél nem láttunk mozgáskorlátozott-parkolási igazolványt.Megkeresésünkre a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, Kallai Árpád azt válaszolta, hogy a mozgáskorlátozott betegeket rendész segíti a kórház területén, hogy a járóbeteg-ellátót megközelíthessék, illetve el tudjanak jutni, be tudjanak szállni a járművükbe. A rendészek csengővel hívhatók.„A kórház területére az erre jogosultak hajthatnak be, és használhatják a parkolót" – áll Kallai válaszában.A főigazgató arra is kitért, hogy jelenleg kevés parkolóhely áll az intézmény rendelkezésére, „ez a probléma azonban rövidesen megoldódik".