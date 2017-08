Szemetet is tesznek a gyógyszerdobozokba

– Elhunyt édesapám után rengeteg gyógyszer maradt. Ezeket beletettem egy reklámtáskába, és bevittem Vásárhelyen a Vöröskereszt utcai patikába, de nem vették be – mesélte Katalin. Olvasónk úgy látta, nem volt üres gyűjtődoboz – a két ajtó között helyezik el az Aranykígyó–Szporny Gyógyszertárban –, csak kettő teli, leragasztva. Megpróbálta az üzlettérben átadni a csomagot az egyik alkalmazottnak, de nem vette át tőle, mondván, ott nem tudják tárolni. Másnap az Andrássy úti Pingvin Patikában átvették tőle, igaz – ahogy tapasztalta – nem volt gyűjtőláda, ezért sorba kellett állnia a műveletért.



Egy másik Andrássy úti gyógyszertárban azt mondták: korlátozott a tárolási kapacitásuk, így általában csak törzsvásárlóktól veszik vissza a lejárt szavatosságú vagy feleslegessé vált készítményeket. A Jókai Gyógyszertár vezetője, Katona Zoltán annyit mondott: a törvényi előírás szerint beveszik és gyűjtődobozban helyezik el a gyógyszereket.



A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú gyógyszer veszélyes hulladéknak minősül, ezért tilos a kommunális hulladékgyűjtőkbe dobni vagy a vécébe önteni. A gyártók és forgalmazók kötelesek összegyűjteni és ártalmatlanítani, megsemmisíteni a lakossági gyógyszerhulladékot. Ebben minden működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és fiókgyógyszertárnak – nyitvatartási idejében – részt kell venni.



A gyógyszerhulladékot fogyasztói csomagolással együtt – tehát úgy, ahogy megvásároltuk – kötelesek visszavenni. Fontos még, hogy tűzveszélyes anyagot és egyszer használatos fecskendőt, injekciós tűt ne dobjunk a dobozba. Praktikusabb lenne, több férne, ha a csomagolást – ami általában papír, és az nem veszélyes – nem a kijelölt dobozban, hanem szelektív hulladékként gyűjtenék. Viszont sokszor csak arról állapítható meg, milyen gyógyszertől váltak meg.



A kör végén felkerestük az érintett Aranykígyó–Szporny Gyógyszertárat: – Félreértés lehetett. A törvény előírásai szerint gyűjtjük a lejárt szavatosságú és feleslegessé vált készítményeket. Amikor a hölgy jött, két doboz már tele volt, de biztos vagyok benne, ott volt mellettük a harmadik – közölte a 120 éves múltú patika tulajdonosa, Könyves Gézáné.



A gyűjtődobozokat a két ajtó között helyezik el. A belső térbe nem is engedi, mert szerinte – ezzel nehéz vitatkozni – a patika is egészségügyi intézmény, rendnek, tisztaságnak kell lenni, és a ki tudja, honnan származó gyógyszerhulladék oda nem kerülhet be, mert fertőzést is okozhat.



– Többször észrevettük, a betegek nemcsak pasztillákat dobnak a gyűjtőbe, hanem háztartási szemetet és fecskendőket is. Azt pedig végképp nem itt, nem a gyógyszertárban kell tárolni – zárta gondolatmenetét Sárika néni.