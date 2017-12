Szénát kaptak a mártélyi ˝vadaspark˝ lakói

Ottjártunkkor már volt szálastakarmány az állatok előtt. Fotó: Kovács Erika

Mint megírtuk, egy olvasónk jelezte, hogy éheznek a nem hivatalos vadaspark állatai (2017. november 24.: Csontsovány a mártélyi „vadaspark" szürke marhája). A füvet tövig lerágták, pótlást akkor ismeretlen ideje nem kaptak. A bekerített területen a muflonok és dámszarvasok mellett egy szürke marha is él. Olyan sovány, hogy kilátszanak a bordái. A területen a korábban elhullott állatok csontjai, koponyái most is ott láthatók.Mint megtudtuk, az állatok gazdája börtönben van. A felesége pedig arra hivatkozott, hogy nem könnyű a jószágok ellátása három kisgyerek mellett. Akitől szénát rendelt, egyéb munkái miatt nem vitte a szálastakarmányt.

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők egyesülete is járt a helyszínen. Szerintük sem megfelelők a tartási körülmények. A hatósági állatorvos pedig az általa megállapított hiányosságok pótlására kötelezte a tulajdonos feleségét.Miután interjút kértünk az asszonytól, néhány órán belül arról értesített bennünket, hogy megérkezett az állatokhoz a széna.Amikor újból felkerestük a „vadasparkot", mi is meggyőződtünk arról, hogy kaptak az állatok szálastakarmányt. A lesoványodott szürke marha éppen a szénakupac mellett pihent.