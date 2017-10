Szennyvízberuházás Mindszenten: póttámogatásból kapta meg az önrészét 51 háztulajdonos

Megyeri Lászlóné megmutatta: egy dossziényi levelezésük volt a különféle hivatalokkal, hogy visszakapják a pénzüket. Fotó: Kovács Erika

– Már azt hittük, lemondhatunk arról, hogy valaha megkapjuk a szennyvízcsatornára befizetett összeget. Ezért nagyon örültünk, amikor hírét vettük, hogy mégis visszautalják a pénzt nekünk is – mondta Megyeri Lásznóné mindszenti lakos.Mint megírtuk, Mindszenten 100 százalékos uniós, illetve állami támogatással készült el a szennyvízrendszer. Ötvenegy ingatlantulajdonos kivételével mindenki visszakapta a befizetett önrészét, mintegy 200 ezer forintot (2017. március 23.: Ötvenegy mindszenti futhat a pénze után ).Az ötvenegy lakos egy jogszabályi kikötés miatt járt majdnem rosszul. A pályázati kiírás szerint ugyanis csak azok az ingatlanok kaphattak uniós támogatást a szennyvízhálózat kiépítéséhez, amelyeknél a pályázat időpontjában volt vízfogyasztás. A víziközmű-társulat a szervezés kezdetén minden mindszenti ingatlant bevont a rendszerbe. Így ott is fizették a havi előtakarékosságot a szennyvízhálózatra, ahol még éppen akkor épült a ház, és nem volt még beszerelve a vízóra. Az üresen álló házak után is előtakarékoskodtak az örökösök, ahol el volt zárva a vízóra.Valamilyen okból az ötvenegyek közé került az a bácsi is, akihez még 1981-ben vezették be a vizet, és használta is.

A fiam háza 1993-ban épült. Az első, amit megcsináltattunk, a vízóra volt, hiszen az építkezéshez szükség volt vízre. Nem tudjuk, hogy került az ötvenegy ingatlan közé. Még ügyvédhez is fordultunk.

– Mindenféle hatósághoz, hivatalhoz fordultunk, mert igazságtalannak éreztük ezt az egészet – mondta Megyeri Lászlóné, aki megmutatta azt a vaskos dossziét, amelyben az üggyel kapcsolatos levelezéseiket tartja. – A legtöbb helyről azt válaszolták, hogy nem tudnak segíteni, illetve nem hozzájuk tartozik a kérdés. Nagyon elkeserítő volt ez az időszak.Zsótér Károly, Mindszent polgármestere tavasszal azt nyilatkozta lapunknak, hogy erkölcsileg úgy helyes, ha mindenki visszakapja a pénzét.– Az irányító hatósághoz fordultam a lakosság szerintem jogos kérésével. Lázár János miniszter közbenjárására kaptuk meg a póttámogatást, mintegy 9 millió forintot. Örülök, hogy megoldódott a helyzet – mondta a polgármester.