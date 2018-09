Szeptember végén indul a Trollmann Program Vásárhelyen - Karbantartói képzés is lesz a romáknak

Ki volt Trollmann?

Johann Trollmann (1907–1943) cigány származású, német ökölvívó volt, a porajmos, vagyis a roma holokauszt áldozata. Képzésről, munkahelyteremtésről is szó esett a Szabadság téri fórumon.

Oktatással, képzéssel segíti a vásárhelyi romákat a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat. – Szeptember végétől, október elejétől egy országosan is egyedülálló mintaprogramot indítunk a város azon területein, ahol a legnagyobb számban élnek romák. A program a Trollmann nevet kapta – mondta a lakossági fórumon Mátray Attila. A Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Csomorkányi Szociális Szövetkezet 300 órás település-karbantartói képzést szervez. Akik elvégzik a tanfolyamot – összesen 20 fő, azokat a szövetkezet a lakóhelyük környezetében fogja foglalkoztatni. Jelentkezni a felzárkóztatási programirodán lehet.Mátray Attila arról is beszélt, hogy tervezik egy üzemcsarnok létesítését is, ahol 30 megváltozott munkaképességű vásárhelyinek biztosítanak mezőgazdasági jellegű munkát. Egyebek között paradicsomot és gombát is termesztenek majd.Márki-Zay Péter polgármester hangsúlyozta, a tanfolyam és a munka felemelkedési lehetőséget jelent sokaknak. Az önkormányzat a munkahelyteremtés mellett a közösségépítést is támogatni szeretné.