Szerdán dönt a kormány a 47-es négysávosításáról

A 47-es főút Szegedtől Debrecenig tartó szakaszának négysávosítását 2018 decemberéig meg kell tervezni, az építkezés a tervek szerint 2021 végére fejeződik be, erről dönt szerdán a kormány – jelentette be kedden Lázár János országgyűlési épviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter Vásárhelyen lakossági fórumon. Ismét szóba kerültek a kiskereskedelmi multik, szerinte a hazai üzletláncokat segítenie kell a kormánynak ebben a piaci harcban. Ellenkező esetben 10 éven belül kiszoríthatjá azokat a ülföldiek.



Az oktatásról szólva elmondta: a Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben átszervezi a özépfokú épzési rendszert. Azt is fontosnak tartja, hogy a mezőgazdasági főiskolai karok – mint amilyen a vásárhelyi – ne humán, hanem agráregyetemekhez tartozzanak. – A versenyképességhez meg kell szerveznünk Európa legerősebb mezőgazdasági épzését – jelentette ki.



A közbiztonsággal kapcsolatban elmondta: az elmúlt öt év egyik legkomolyabb kormányzati eredménye a közbiztonság javulása. 2010 óta csaknem felére esett vissza az elkövetett bűncselekmények száma - jelentette ki. Az elmúlt években ötezer rendőr állt szolgálatba, most pedig további háromezer határrendész kezdi el munkáját. Három év alatt 50 százalékkal emelkedik a rendőrök fizetése, jelentősen sikerült javítani a felszerelésükön is. Országszerte jelentősen javult a közlekedésbiztonság is, néhány esztendővel ezelőtt évi 1200-1300 halálos baleset történ az országban, a KRESZ szigorításának és az útfelújításoknak köszönhetően ez 6-800-ra mérséklődött.