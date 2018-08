Szeretem Vásárhelyt néven új civil szervezet alakult

Walterné Böngyik Terézia elnök. Archív fotó forrása: promenad.hu

Szeretem Vásárhelyt elnevezéssel új, vallási ideológiáktól, politikától, gazdasági társaságoktól független civil szervezet alakult a városban. A tíz alapító közül öt, Walterné Böngyik Terézia elnök, Juhász Tünde, Rapcsák Katalin, Szenti Csilla és Nagy Benjámin beszélt pénteken a már Facebookon is elérhető – rövid videóüzeneteket várnak arról, ki miért szereti Vásárhelyt – egyesület céljairól, terveiről.Ezeket az elnök asszony úgy foglalta össze: a vásárhelyi családok, fiatalok, közösségek; szellemi, kulturális, környezeti és természeti értékek megtartása és fejlesztésének segítése a cél. Fokozatosan tágítva a kört ezek 3 fő téma köré csoportosulnak: élhető család, élhető város, élhető környezet.– A család olyan egység, amelyre mindenkinek gondolni kell, a klasszikus családszerepeket, modelleket erősítve – közölte Juhász Tünde. Azzal folytatta: Vásárhelytől megkapta azt az életérzést, hogy soha nem jutott eszébe elköltözni. – Szeretném, ha a ma itt élő fiatalok is hasonlóképpen gondolkoznának: menjenek el tanulni, tapasztalatot szerezni, de jöjjenek vissza. Ehhez az kell, hogy közösségünk hazahívhassa, majd a városban tarthassa őket – mondta.Rapcsák Katalin arról szólt, hogy az élhető város – többek között – hétköznapi jó életminőséget, könnyen elérhető szolgáltatásokat is jelent, és közösségi alapon segítik majd az élhető Vásárhelyért folytatott munkát. Kiemelte: ide a nagyobb, zajosabb helyekről pihenni, feltöltődni járnak a művészek. – A közösség aktivitását fokozni kell – mondta.Szenti Csilla Tamási Áron „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" mondását Vásárhelyre és környékére helyettesítette be. Kiemelte a környezettudatosságot – ehhez kapcsolódva a szelektív szemétgyűjtést, a műanyag zacskók feleslegességét – és a harmóniát, az arra való törekvést. – A hegyvidékieknek az Alföld, Vásárhely környezete újdonság, örömmel járják biciklivel a környéket, kerekeznek el Mártélyra is – osztotta meg tapasztalatait. Azzal folytatta: mindenki úgy érezze, olyan közösség tagja, ahol jól érezheti magát, és fontos a generációk közötti kommunikáció a környezetvédelemben is. Juhász Tünde azzal zárta, politikust nem vesznek fel soraik közé tagnak.

A Szeretem Vásárhelyt első nagyobb programját szeptember 22-re tervezik, környezetvédelmi nappal, amikor a téglagyári tanösvényhez szerveznek családi kerékpáros pikniket, úgynevezett bringás reggelit.