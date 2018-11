SzeretetSüti az autista gyerekekért - még Önnek se késő jelentkezni!

Nagy az érdeklődés a vásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület SzeretetSüti elnevezésű akciója, jótékonysági vására iránt: több mint 50-en jelezték, süteménnyel támogatják a gyűjtést, amely a helyi Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola autista csoportjának segítését szolgálja. A helyszín a Református Ótemplom melletti terület lesz.

A szombaton 13-tól 15 óráig tartó eseményen, amely verseny is, 3 tagú zsűri, Pányi Tamás (Zója cukrászda), Szőke Zoltán (Szőke cukrászda) és Benczúr Sándor (Marcipán cukrászda) ismert vásárhelyi cukrászok, cukrászmesterek döntenek arról, kié lesz Vásárhely legfinomabb sütije. A szakemberek által odaítélt díjak mellett közönségdíj is lesz. Az eredményhirdetést 16 órától az ótemplomban tartják, ahol az Aranyossy-diákok műsort adnak a segítőknek.



A regisztrációs határidő november 20-án ugyan lejárt, de aki úgy gondolja, segíteni szeretne, az még süthet otthon sós és édes finomságokat, és elviheti az ótemplomhoz. Mert a versenyen ugyan nem, de a jótékonysági akcióban még részt vehet, támogathatja az autista fiatalokat – tudtuk meg Hajdúné Tóth Zsuzsannától. A Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány egyik alapítója, „civilben" a Nyugdíjas Lakópark vezetője hozzátette: a befolyt összeget képességeik fejlesztésére alkalmas eszközökre költik.



– Adventkor és az ünnepek alatt minden a másokra való odafigyelés jegyében telik. Ehhez csatlakozunk mi is ak-

ciónkkal, amely szintén az önzetlen szeretetről, az adakozásról és a megsegítésről szól – mondta Hajdúné Tóth Zsuzsanna. Hozzáfűzte: Vásárhely apraját-nagyját és a környékbelieket is várják a SzeretetSütire kóstoló-adományozónak, vásárlónak, érdek-

lődőnek.