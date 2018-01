Szereti a hajmosást, és már egyedül fésülködik a 28 hónapos kislány: 42 centis hajával Panka az első a korosztályában

Szülei büszkék arra, hogy Panka magyar rekorder lett. Fotó: Kovács Erika

– Panka már születésekor meglepett bennünket a hajával. Kopasz babát vártunk, ő pedig öt-hat centi hosszú hajjal született 2015. augusztus 20-án – mesélte az édesanyja, Németh Krisztiánné Marika, akit a család és az ismerősök Manónak becéznek.– A babahajkefe kimaradt az életünkből, hiszen akkora hajhoz már fésű kellett. Mindenki azzal riogatott bennünket, hogy a fekvéstől elkopik a babahaj és hátul kopasz lesz, de nem így történt – tette hozzá az édesapa, Németh Krisztián, aki töredelmesen bevallotta, egyszer egy kicsit vágott Panka hajából, de csak elöl, a frufruból. – Amikor Panka négy hónapos volt, már copfba kötöttük a haját, olyan hosszú volt. A frufruja belelógott a szemébe. Mivel nem tűrte a csatot, ezért kénytelen voltam egy picit lenyírni belőle.

Hölgyek ékessége. Németh Pankának volt honnan örökölnie a szép, hosszú haját. Fotó: Kovács Erika

– Cikcakkos lett. Ez már a múlt, mostanra a frufru hozzánőtt a többi hajhoz – mesélte nevetve az anyuka. Tőle tudtuk meg azt is, hogyan lett rekord Panka hajából.– Krisztián Németországban dolgozik. Egyszer egy ottani tévéműsorban mutattak egy négy hónapos kislányt, hogy mekkora haja van. Hosszú volt, de Krisztián azt mondta, Pankának nagyobb haja volt abban az életkorban. Akkor vettük fel a kapcsolatot a Magyar Rekordok Egyesületével, illetve Sebestyén Istvánnal, a magyar rekordok regisztrátorával. Küldtünk fényképeket Panka hajáról. Személyesen pedig 2017. december 19-én kellett megjelennünk Budapesten, ahol megmérték a kislányunk haját. Erről ténytanúsító jegyzőkönyv is készült. A 28 hónaposok között Magyarországon Pankának van a leghosszabb haja, 42 centis. Kaptunk egy díszdiplomát is. Jelentkezünk a Guinness-rekord-bizottságnál is – mondta az apa.

– Nekünk ez határtalan büszkeség. Nagyon szeretjük, hogy ilyen szép haja van Pankának – vette át a szót az édesanya.– Először vizezzük, samponozzuk, azután balzsamozzuk – ezt már a kis rekordertől tudjuk. Panka ugyanis, sok gyerekkel ellentétben, szereti, ha megmossák a haját. Sőt, már egyedül is próbálkozik.Panka fésülködni is imád. A gumizást nem szereti, az a kedvence, ha ki van bontva a haja. Imádja a hajráfokat, amikből van mindenféle mesefigurával.Panka szüleitől örökölte a szép hajat. Édesapjának is dús fürtjei voltak gyermekkorában. Az édesanyja pedig jelenleg is hosszú hajat visel.