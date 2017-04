Szeretik a régi artézi kút vizét a mindszentiek

– Ez a kút legalább 100 éves. Én az ötvenes évektől lakom a környéken. Már akkor is a kedvencünk volt, szívesen időztünk a környezetében – emlékezett vissza özvegy Szeri Ferencné, akivel Mindszenten, a Szent István utcai kútnál találkoztunk. A kutat Pozsár Endre magánadománya segítségével Annus Gábor Mindszenten élő szobrászművész újította fel.



– Folyton folyó kút. Az én gyerekkoromban még három ágon jött a víz, ma már csak egy csapból. Jó húsz éve el is apadt. Sajnáltuk nagyon. Aztán hosszú idővel később egyszer csak magától megindult újra. Olyan volt ez, mint egy csoda! Nagyon örültünk, akárcsak most, a felújításnak. Gyönyörű lett! – mondta az asszony.



– Sokkal jobb ízű, mint ami a csapból folyik – vette át a szót Vígh Éva. – Gyógyhatása, úgy tudjuk, nincs. A vastartalma elég magas, úgyhogy a vérszegényeknek biztos jót tesz.



A környéken élők elmondták, sokan járnak ide vízért. Vannak, akik autóval jönnek, Mártélyról, sőt Vásárhelyről is. Megtöltik az üvegeiket, és napokra ellátják a családjukat innivalóval.



– Még télen, a nagy hidegek idején sem fagyott be. Akkor szinte langyosnak érezte az ember a vizet. Tele van ásványi anyagokkal. Ettől egy kicsit fura, de mindenképpen zamatos az íze – mondta Kovács Tivadar, aki úgy tudja, legalább 250-260 méter mély a kút. A mindszentiektől tudjuk, nagyon csúnya volt a kút. Tele volt békanyállal meg szeméttel is, amit a szél hordott bele. A felújítás után ennek nyoma sincs.



– Az ötvenes években a gyerekek előszeretettel pancsoltak a kút vizében, mert akkor még nem volt fürdőszoba a házakban – mesélte Vígh Mihályné. – Most is találkozóhely. Iskola után, jó időben szívesen ülnek le a mellette lévő padra a gyerekek. Esténként meg a fiatalok gyűlnek ott össze.



Úgy tudjuk, mindszentnek kilenc artézi kútja van. Több, köztük a Szent István utcai, bekerült a települési értéktárba is.