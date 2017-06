Szigorú lesz az új beléptetőrendszer a Vásárhelyi strandon

– Most láttam, amikor érkeztem, hogy új beléptetőrendszert telepítettek a bejárathoz – mondta kérdésünkre a szegedi Fejes Istvánné Ilike, aki rendszeresen látogatja a vásárhelyi strandot.Hasonlóval találkozott Szegeden a Napfény-, és Algyőn a Borbála fürdőben. Ezeken a helyeken bevált ez az úgynevezett „karórás" szisztéma. Tiszta helyzetet teremt, kiszűri a bliccelőket. Így vélekedett Becskereki Géza és famíliája. A családfőnek a munkahelyén is ilyen van, és ahogy fogalmazott „tök jól működik".Karórát kapnak a vendégek

Elektronikus zár a szekrényeken

Marad az 1400 forintos felnőttjegy

A Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában telepített új beléptető már csak a programozásra vár. Pénteken tanítják be a pénztárosoknak, és valószínűleg szombaton kezdődik a kéthetes, egy hónapos próbaüzem – tudtuk meg Nemesné Bozó Mártától, a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. pénzügyi vezetőjétől. A belépő vendégek különböző színű órákat kapnak, attól függően, melyik szolgáltatást veszik igénybe. Hasonló a szisztéma több megyei és környékbeli fürdőben, például Szegeden a Napfényben, Makón a Hagymatikumban, Orosháza-Gyopárosfürdőn és Algyőn a Borbálában. Utóbbit ugyanaz a cég telepítette, mint a vásárhelyit. A beruházás a tavaly év végi kormányzati támogatásból valósult meg, a csipes beléptetőrendszer – úgy tudjuk – mintegy 40 millió forintba került.Nemesné Bozó Márta még elmondta: a fedettben lévő öltözőszekrények elektronikus zárat kapnak. Elméletileg a zónákra osztott beléptetés azt is regisztrálja, ki mikor hagyta el a komplexumot. Szóba került: aki a zárás, vagyis 21 óra után teszi ezt, percenkénti pótdíjat fizet. Az összeg még nem végleges, információink szerint 10 vagy 100 forint lehet.A jegyrendszer marad a már korábban a közgyűlés által elfogadott. Vagyis alapként felnőtteknek meg kell váltani az 1400 forintos strandbelépőt, és ahhoz vehetünk pótjegyet, például a konditerem használatára. A sportolói belépőknél is szigorítanak – a közgyűlésen elhangzottak szerint –, időkorlátot vezetnének be, amit az új beléptető ellenőriz. Eszerint 3 órán át lehetne ezzel a strand területén tartózkodni. Ha ezt túllépik, 10 forint/perces pótdíjat kellene fizetni, minden megkezdett percért.