Szilágyi Balázs nyerte a vásárhelyi első világháborús emlékmű tervezésére kiírt pályázatot

A szombathelyi Szilágyi Balázs nyerte az első világháborúban hősi halált halt mintegy háromezer hódmezővásárhelyi nevének megörökítésére kiírt pályázatot.



Kószó Péter (Fidesz-KDNP) alpolgármester a pályázat csütörtöki eredményhirdetésén elmondta, hogy a mainál lényegesen nagyobb közigazgatási területű Hódmezővásárhelynek 1914-ben 62 ezer lakosa volt, a város a világháború alatt csaknem 15 ezer katonát állított ki. A hősi halottak száma közel háromezerre tehető, beleértve azok többségét is, akik a harcok után hunytak el, valamilyen a csatatéren szerzett sérülés vagy betegség következtében.



A lakosság arányában a városból vesztették életüket legtöbben a harctéren, nem volt olyan vásárhelyi család, mely nem gyászolt volna hősi halottat - hangsúlyozta az alpolgármester. Hozzátette: így nem véletlen, hogy Hódmezővásárhelyen állították föl az egyik legnagyobb első világháborús emlékművet, Pásztor János a város főterének képét a mai napig meghatározó lovas huszár szobrát.



A város közgyűlése a centenárium alkalmából nyílt pályázatot írt ki az első világháborúban elesett hódmezővásárhelyi katonák nevének megörökítésére a szobor környezetében.



Szemerey Márta építészmérnök, a bírálóbizottság társelnöke elmondta, hogy az önkormányzat felhívására 39 pályázat érkezett. A zsűri azokat az elképzeléseket találta a legjobbnak, amelyek a tér jelenlegi gránitburkolatát használnák fel a nevek megörökítésére.



A szakember közölte, hogy a városképhez és a közvetlen környezethez legjobban illeszkedő, a kegyeleti igényeket is szem előtt tartó tervnek a zsűri a szombathelyi Szilágyi Balázs munkáját találta, amely rozsdabarna árnyalatú corten acélból készült, alulról megvilágított sávon helyezné el a hősök neveit. A második díjat a kecskeméti B4 stúdió kapta, a bírálóbizottság megosztva három pályázónak - a hódmezővásárhelyi Gyüre Lilla Andreának, illetve Nagy Attilának, valamint a budapesti Lality Áronnak - ítélte oda a harmadik díjat.



A koncepcionális tervek közül a zsűri Szvet Tamás a digitális teret is a hősi halottak emlékének megőrzésébe bekapcsoló ötletét javasolja megvalósításra - közölte Szemerey Márta.



A hódmezővásárhelyi közgyűlés dönt arról, melyik tervezővel köt szerződést, az emlékmű jövő tavaszra készülhet el.